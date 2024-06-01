Сезон отпусков и внешний долг: что повлияло на курс тенге

По итогам торгов 31 мая 2024 года, курс национальной валюты составил 446,7 тенге за доллар. Таким образом, тенге продолжает падать третью сессию подряд. К примеру, 30 мая 2024 года курс сложился на уровне 444,9 тенге за доллар. Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко рассказала, какие факторы негативно повлияли на курс тенге на уходящей неделе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, среди внешних можно выделить снижение нефтяных котировок в ответ на неопределенность мирового спроса на энергоресурсы, а также снижение риск-аппетита инвесторов на фоне сохранения высоких процентных ставок в мире.

- Что касается локального рынка, то покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего долга, выплат дивидендов нерезидентам, приближения активного периода отпусков, традиционного для середины года увеличения импорта товаров и так далее, – объясняет Зарина Скрипченко.

Она отметила, что снижение базовой ставки Национальным банком Казахстана (с 14,75% до 14,5%), особенно в совокупности с удержанием высоких процентных ставок Федеральным резервом США, снижает привлекательность тенговых инструментов. Поэтому локальные и мировые инвесторы могут предпочесть рекалибровать свои портфели в пользу доллара США.

Однако моментальный эффект на обменный курс нацвалюты маловероятен с учетом очень осторожного снижения ставки (на 25 базисных пунктов). Что касается средне- и долгосрочной перспективы, то динамика пары USDKZT будет в большей степени определяться другими фундаментальными факторами, включая состояние торгового баланса и бюджетных параметров, траекторию нефтяных котировок и монетарной политики США и пр.

На следующей неделе в фокусе внимания участников локального валютного рынка – объявление Национальным банком июньских объемов нетто-продаж инвалюты и Бюро национальной статистики – данных по инфляции (03.06), итоги заседания ОПЕК+ (02.06), а также ожидания в отношении дальнейших действий Федерального резерва после публикации важной макростатистики (индекс PCE) после окончания казахстанской сессии.