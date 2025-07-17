Доллар превысил 534 тенге в обменниках

Согласно официальному курсу Национального банка на 17 июля, доллар США составляет 526,50 тенге.

Тем временем, по данным Kurs.kz на 12:10, в Алматы доллар в среднем покупают по 531,83 тенге, продают — по 534,34 тенге. Евро торгуется в диапазоне 609,52–619,81 тенге, российский рубль — 6,68–6,80 тенге.

В Астане ситуация схожая: покупка доллара — 527,79 тенге, продажа — 534,73 тенге. Евро здесь можно приобрести по 611,79 тенге, а продать — по 621,66 тенге. Рубль покупают по 6,70 тенге, продают по 6,85 тенге.

В Шымкенте курс доллара также превысил отметку в 534 тенге. В среднем его покупают по 531,74 тенге, а продают по 534,74 тенге. Евро здесь торгуется в пределах 608,96–614,33 тенге, рубль — около 6,77–6,79 тенге.

По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 526,50 тенге, поднявшись на 0,63 тенге.