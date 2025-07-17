Доллар превысил 534 тенге в обменниках
Американская валюта продолжает рост: в обменных пунктах страны доллар начали продавать дороже 534 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно официальному курсу Национального банка на 17 июля, доллар США составляет 526,50 тенге.
Тем временем, по данным Kurs.kz на 12:10, в Алматы доллар в среднем покупают по 531,83 тенге, продают — по 534,34 тенге. Евро торгуется в диапазоне 609,52–619,81 тенге, российский рубль — 6,68–6,80 тенге.
В Астане ситуация схожая: покупка доллара — 527,79 тенге, продажа — 534,73 тенге. Евро здесь можно приобрести по 611,79 тенге, а продать — по 621,66 тенге. Рубль покупают по 6,70 тенге, продают по 6,85 тенге.
В Шымкенте курс доллара также превысил отметку в 534 тенге. В среднем его покупают по 531,74 тенге, а продают по 534,74 тенге. Евро здесь торгуется в пределах 608,96–614,33 тенге, рубль — около 6,77–6,79 тенге.
По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 526,50 тенге, поднявшись на 0,63 тенге.