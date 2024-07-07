Долгострой с 10-летней историей завершили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о завершении строительства ещё одного долгостроя, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

- Завершили еще один долгострой с 10-летней историей. Частный застройщик начал привлекать средства дольщиков еще в 2014 году, само строительство жилого комплекса остановилось еще в 2015 году.

В ЖК «Коргалжынский квартал» ключи от квартир ожидали 280 дольщиков. На момент передачи объекта в ЕКК коробка объекта была готова только на 60%. При этом провели демонтаж многих конструкций в связи с естественным старением строительных материалов. Также провели техобследование дома, усилили и отремонтировали кровлю, достроили все этажи и т.д. Сегодня, в день столицы, начали выдавать ключи от квартир дольщикам. Поздравляю с новосельем и днем столицы! - сообщил аким.