    18:31, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Долгосрочное сотрудничество между QazaqGaz и Туркменгазом во многом определяется стратегическим значением месторождения Галкыныш – эксперт

    Особую роль в этом взаимодействии играет цифровизация, считает политолог Фархад Касенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фархад Қасенов
    Фото: Фархад Қасенов\ orda.kz

    Внедрение современных цифровых решений, как считает эксперт, способно существенно повысить эффективность поставок, включая экспорт туркменского газа на внешние рынки через газотранспортную систему Казахстана.

    - Месторождение Галкыныш является одним из крупнейших в мире по запасам природного газа. Туркменистан располагает колоссальными ресурсами, и их эффективное использование требует согласованной и синхронизированной работы национальных компаний. Оба партнера -QazaqGaz и Туркменгаз - ориентированы на высокие мировые стандарты, что позволяет унифицировать оборудование, процессы и подходы к эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, - говорит Фархад Касенов.

    Это не только облегчает транзит, но и создаст условия для формирования общего регионального энергетического пространства. Ведь месторождение Галкыныш в этом контексте становится опорой для обеспечения потребностей всего региона, а Туркменистан, наращивая экспортные возможности, одновременно укрепляет позиции Центральной Азии в целом.

    - По сути, чем сильнее отдельные участники «центральноазиатской семьи» - будь то Казахстан, Туркменистан или другие государства региона, - тем более устойчивым и влиятельным становится он сам. Такое партнерство превращает энергетическую кооперацию в фактор стратегической консолидации и усиления роли Центральной Азии на международной арене, – говорит эксперт.

    Казахстан способен обеспечить транзит туркменского газа через свою территорию по линии международного коридора «Север - Юг», где одновременно реализуются проекты с участием Ирана, России и Китая. При наша страна, как отмечает Фархад Касенов, сама заинтересована в туркменском газе - поставки из соседней страны требуют меньше времени и энергетических затрат по сравнению с импортом из более удаленных регионов.

    - Укрепить свои позиции в международном процессе, связанном с развитием коридора «Север - Юг», Казахстан и Туркменистан могут, прежде всего, через синхронизацию действий и совместное расширение пропускной способности ключевых инфраструктурных объектов. Речь идет о железных дорогах, газопроводах, нефтепроводах и автомобильных магистралях, которые формируют основу транспортной и энергетической связности региона. Уже сегодня ведется активная работа по модернизации существующих маршрутов и строительству новых путей сообщения, включая железнодорожные линии и автомобильные коридоры. Важным направлением становится устранение «узких мест» за счет цифровизации, унификации и стандартизации процедур, что позволяет ускорить таможенную обработку и повысить эффективность логистики, - комментирует политолог.

    Проблема «последней мили» в транспортной и логистической системе Центральной Азии действительно остается ключевым вызовом. Она связана не столько с физическими возможностями инфраструктуры, сколько с документарными и организационными барьерами.

    - Для устранения этих узких мест необходим комплекс шагов. Во-первых, повышение пропускной способности терминалов и внедрение современных технологий обработки грузов. Во-вторых, ускорение таможенных процедур за счет унификации правил, введения единых тарифов и перехода к электронному документообороту. В-третьих, конечно, синхронизация цифровых систем между странами. В этом контексте развитие порта Туркменбаши и создание перевалочных хабов способны изменить баланс транспортных потоков в регионе. Модернизация портовой инфраструктуры увеличивает скорость обработки грузов и расширяет пропускную способность, что делает маршруты через Туркменистан более конкурентоспособными, - уверен Фархад Касенов.

    Юлия Полонская
    Автор
