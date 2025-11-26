Долгосрочное сотрудничество между QazaqGaz и Туркменгазом во многом определяется стратегическим значением месторождения Галкыныш – эксперт
Особую роль в этом взаимодействии играет цифровизация, считает политолог Фархад Касенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Внедрение современных цифровых решений, как считает эксперт, способно существенно повысить эффективность поставок, включая экспорт туркменского газа на внешние рынки через газотранспортную систему Казахстана.
- Месторождение Галкыныш является одним из крупнейших в мире по запасам природного газа. Туркменистан располагает колоссальными ресурсами, и их эффективное использование требует согласованной и синхронизированной работы национальных компаний. Оба партнера -QazaqGaz и Туркменгаз - ориентированы на высокие мировые стандарты, что позволяет унифицировать оборудование, процессы и подходы к эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, - говорит Фархад Касенов.
Это не только облегчает транзит, но и создаст условия для формирования общего регионального энергетического пространства. Ведь месторождение Галкыныш в этом контексте становится опорой для обеспечения потребностей всего региона, а Туркменистан, наращивая экспортные возможности, одновременно укрепляет позиции Центральной Азии в целом.
- По сути, чем сильнее отдельные участники «центральноазиатской семьи» - будь то Казахстан, Туркменистан или другие государства региона, - тем более устойчивым и влиятельным становится он сам. Такое партнерство превращает энергетическую кооперацию в фактор стратегической консолидации и усиления роли Центральной Азии на международной арене, – говорит эксперт.
Казахстан способен обеспечить транзит туркменского газа через свою территорию по линии международного коридора «Север - Юг», где одновременно реализуются проекты с участием Ирана, России и Китая. При наша страна, как отмечает Фархад Касенов, сама заинтересована в туркменском газе - поставки из соседней страны требуют меньше времени и энергетических затрат по сравнению с импортом из более удаленных регионов.
- Укрепить свои позиции в международном процессе, связанном с развитием коридора «Север - Юг», Казахстан и Туркменистан могут, прежде всего, через синхронизацию действий и совместное расширение пропускной способности ключевых инфраструктурных объектов. Речь идет о железных дорогах, газопроводах, нефтепроводах и автомобильных магистралях, которые формируют основу транспортной и энергетической связности региона. Уже сегодня ведется активная работа по модернизации существующих маршрутов и строительству новых путей сообщения, включая железнодорожные линии и автомобильные коридоры. Важным направлением становится устранение «узких мест» за счет цифровизации, унификации и стандартизации процедур, что позволяет ускорить таможенную обработку и повысить эффективность логистики, - комментирует политолог.
Проблема «последней мили» в транспортной и логистической системе Центральной Азии действительно остается ключевым вызовом. Она связана не столько с физическими возможностями инфраструктуры, сколько с документарными и организационными барьерами.
- Для устранения этих узких мест необходим комплекс шагов. Во-первых, повышение пропускной способности терминалов и внедрение современных технологий обработки грузов. Во-вторых, ускорение таможенных процедур за счет унификации правил, введения единых тарифов и перехода к электронному документообороту. В-третьих, конечно, синхронизация цифровых систем между странами. В этом контексте развитие порта Туркменбаши и создание перевалочных хабов способны изменить баланс транспортных потоков в регионе. Модернизация портовой инфраструктуры увеличивает скорость обработки грузов и расширяет пропускную способность, что делает маршруты через Туркменистан более конкурентоспособными, - уверен Фархад Касенов.