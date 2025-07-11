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    20:10, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Долги по алиментам в Казахстане превысили 18,5 млрд тенге

    Большинство должников — мужчины (свыше 310 тыс.), а свыше 8 тыс. — женщины. Об этом на брифинге СЦК сообщил официальный представитель Минюста РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    коллаж: Kazinform

    — Сейчас в производстве находятся 319 тыс. таких дел: большинство должников — мужчины (свыше 310 тыс.), а свыше 8 тыс. — женщины. По 13 тысячам исполнительных производств задолженность составляет 18,5 млрд тенге. Почти во всех случаях алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей. Применяются меры, такие как арест банковских счетов, имущества и временные ограничения на выезд из страны, — сообщил он.

    Также представитель Минюста подчеркнул, что параллельно активно трудоустраиваются должники — за первое полугодие 2025 года трудоустроено 3 077 должников (6 месяцев 2024 года — 2 449), благодаря совместным усилиям юстиции и акиматов.

    Примеры наиболее крупных взысканий за текущий период, по данным Талгата Уали:

    1. В ЗКО стороны прекратили исполнительное производство по алиментам, путем заключения медиативного соглашения на сумму 15 млн тенге.
    2. В Алматы для погашения задолженности более 7 млн тенге должником самостоятельно реализована недвижимость и исполнено обязательство.
    3. В Акмолинской области, задолженность по алиментам в размере более 6 млн тенге погашена путем передачи недвижимости в виде квартиры взыскателю.
    4. В Алматинской области в счет погашения задолженности в размере 13 млн тенге взыскателю передана недвижимость в виде жилого дома с земельным участком.
    5. В Жамбылской области должник произвел оплату в размере более 5 млн тенге в счет погашения долга.

    Ранее мы писали, что 285 тысяч дел по алиментам находятся у ЧСИ в Казахстане.

    Теги:
    Минюст Регионы Долги по алиментам Статистика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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