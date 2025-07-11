Долги по алиментам в Казахстане превысили 18,5 млрд тенге

— Сейчас в производстве находятся 319 тыс. таких дел: большинство должников — мужчины (свыше 310 тыс.), а свыше 8 тыс. — женщины. По 13 тысячам исполнительных производств задолженность составляет 18,5 млрд тенге. Почти во всех случаях алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей. Применяются меры, такие как арест банковских счетов, имущества и временные ограничения на выезд из страны, — сообщил он.

Также представитель Минюста подчеркнул, что параллельно активно трудоустраиваются должники — за первое полугодие 2025 года трудоустроено 3 077 должников (6 месяцев 2024 года — 2 449), благодаря совместным усилиям юстиции и акиматов.

Примеры наиболее крупных взысканий за текущий период, по данным Талгата Уали:

В ЗКО стороны прекратили исполнительное производство по алиментам, путем заключения медиативного соглашения на сумму 15 млн тенге. В Алматы для погашения задолженности более 7 млн тенге должником самостоятельно реализована недвижимость и исполнено обязательство. В Акмолинской области, задолженность по алиментам в размере более 6 млн тенге погашена путем передачи недвижимости в виде квартиры взыскателю. В Алматинской области в счет погашения задолженности в размере 13 млн тенге взыскателю передана недвижимость в виде жилого дома с земельным участком. В Жамбылской области должник произвел оплату в размере более 5 млн тенге в счет погашения долга.

Ранее мы писали, что 285 тысяч дел по алиментам находятся у ЧСИ в Казахстане.