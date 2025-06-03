285 тысяч дел по алиментам находятся у ЧСИ в Казахстане

— В производстве у частных судебных исполнителей находится 285 тысяч исполнительных производств по алиментам, из них 15 тысяч являются проблемными, что составляет 5,2% от общего количества. Общая сумма задолженности по алиментам составляет 19,4 млрд тенге, — сообщил Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос.

Также он отметил, что расходы на деятельность ЧСИ, связанные с применением принудительных мер по исполнительным документам о взыскании алиментов, установлены в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП). Указанные средства государством выделяются один раз в год по одному исполнительному производству при условии применения ЧСИ всех предусмотренных законом мер принудительного характера.

— В 2024 года выделено 304 млн тенге, которые были выплачены по результатам принятых ЧСИ мер по исполнению 5 489 исполнительных производств, из 12 835 проблемных исполнительных производств о взыскании алиментов на сумму 16,7 млрд тенге, при этом, по 7 346 проблемным исполнительным производствам или 57,2% понесенные ЧСИ затраты остались непокрытыми, — добавил глава кабмина.

Ранее мы писали, что алиментщика, задолжавшего 7 млн тенге, осудили на полгода тюрьмы в Павлодаре.