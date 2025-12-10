Долги костанайцев за отопление превысили два млрд тенге

Предприятие обслуживает 91 217 абонентов, среди них – 88 574 физических лиц и 2 643 бюджетных и прочих организаций.

– На долги физических лиц приходится 983,4 млн тенге, тогда как организации (включая бюджетные учреждения) задолжали 1 млрд 85,3 млн тенге, – заявил он.

Просроченная задолженность составляет 865,3 млн тенге, из них:

518,8 млн тенге — долги населения,



346,5 млн тенге — прочих абонентов.



При этом, несмотря на общий рост, просроченная задолженность снизилась за год на 122,2 млн тенге (14,1%). Руководство предприятия связывает это с активизацией претензионно-исковой работы.

С начала текущего года должникам направлено более 7,5 тысяч уведомлений.Кроме того, «КТЭК» направил 2,6 тысяч заявления частным нотариусам для вынесения исполнительных надписей.

