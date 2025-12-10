РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:23, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Долги костанайцев за отопление превысили два млрд тенге

    По данным директора теплоэнергетической компании Костаная Азамата Аужанова, задолженность за услуги теплоснабжения в Костанае продолжает увеличиваться и по состоянию на 1 ноября достигла более 2,6 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: pexels

    Предприятие обслуживает 91 217 абонентов, среди них – 88 574 физических лиц и 2 643 бюджетных и прочих организаций.

    – На долги физических лиц приходится 983,4 млн тенге, тогда как организации (включая бюджетные учреждения) задолжали 1 млрд 85,3 млн тенге, – заявил он.

    Просроченная задолженность составляет 865,3 млн тенге, из них:

    • 518,8 млн тенге — долги населения,
    • 346,5 млн тенге — прочих абонентов.

    При этом, несмотря на общий рост, просроченная задолженность снизилась за год на 122,2 млн тенге (14,1%). Руководство предприятия связывает это с активизацией претензионно-исковой работы.

    С начала текущего года должникам направлено более 7,5 тысяч уведомлений.Кроме того, «КТЭК» направил 2,6 тысяч заявления частным нотариусам для вынесения исполнительных надписей.

    Ранее сообщалось, что в Костанае утвердили новый тариф на тепло.

    Теги:
    Костанайская область Отопление Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают