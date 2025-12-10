Новый тариф на тепло утвердили в Костанае

Приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий утверждены новые тарифы на теплоснабжение для потребителей областного центра. Изначально их планировалось ввести с 1 января 2026 года.

Однако из-за объявленного 16 октября моратория на повышение тарифов расчет по новым ставкам начнется только со второго квартала 2026 года.

Как пояснил в тепловой компании, при заявленном росте в 30,3%, фактическое увеличение составит 14,3%. В частности:

для населения — 10%;



для прочих потребителей — 15%;



для бюджетных организаций — 17,9%.



Отмечается, что в течение текущего года средний отпускной тариф по предприятию пересматривался трижды и вырос в среднем на 10,7%. При этом для прочих потребителей рост составил 9,5%, для бюджета — 36,5%, а для населения, напротив, тариф снизился на 8,4%.

Ранее «Семилетнюю заморозку» тарифов на электроэнергию прокомментировали в Минэнерго Казахстана.