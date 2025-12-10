Новый тариф на тепло утвердили в Костанае
Ввести его планировалось с января 2026 года, однако из-за моратория он начнет действовать только со второго квартала, передает корреспондент агентства Kazinform.
Приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий утверждены новые тарифы на теплоснабжение для потребителей областного центра. Изначально их планировалось ввести с 1 января 2026 года.
Однако из-за объявленного 16 октября моратория на повышение тарифов расчет по новым ставкам начнется только со второго квартала 2026 года.
Как пояснил в тепловой компании, при заявленном росте в 30,3%, фактическое увеличение составит 14,3%. В частности:
- для населения — 10%;
- для прочих потребителей — 15%;
- для бюджетных организаций — 17,9%.
Отмечается, что в течение текущего года средний отпускной тариф по предприятию пересматривался трижды и вырос в среднем на 10,7%. При этом для прочих потребителей рост составил 9,5%, для бюджета — 36,5%, а для населения, напротив, тариф снизился на 8,4%.
