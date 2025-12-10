РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новый тариф на тепло утвердили в Костанае

    Ввести его планировалось с января 2026 года, однако из-за моратория он начнет действовать только со второго квартала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий утверждены новые тарифы на теплоснабжение для потребителей областного центра. Изначально их планировалось ввести с 1 января 2026 года.

    Однако из-за объявленного 16 октября моратория на повышение тарифов расчет по новым ставкам начнется только со второго квартала 2026 года.

    Как пояснил в тепловой компании, при заявленном росте в 30,3%, фактическое увеличение составит 14,3%. В частности:

    • для населения — 10%;
    • для прочих потребителей — 15%;
    • для бюджетных организаций — 17,9%.

    Отмечается, что в течение текущего года средний отпускной тариф по предприятию пересматривался трижды и вырос в среднем на 10,7%. При этом для прочих потребителей рост составил 9,5%, для бюджета — 36,5%, а для населения, напротив, тариф снизился на 8,4%.

    Ранее «Семилетнюю заморозку» тарифов на электроэнергию прокомментировали в Минэнерго Казахстана.

    Теги:
    Костанайская область Цены и тарифы Отопление
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают