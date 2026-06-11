Долг более миллиарда тенге: жителям Алматинской области восстановили свет и воду

Ранее жители сообщали в социальных сетях об отсутствии электроэнергии и водоснабжения. Из-за отключения электричества была нарушена работа водозаборных скважин и насосных станций, обеспечивающих населенные пункты питьевой водой.

Как сообщили в акимате, причиной сложившейся ситуации стала значительная задолженность ряда частных организаций перед энергоснабжающей компанией. Наибольший долг зафиксирован у ТОО «BeyAzh Trans», которое обслуживает объекты коммунальной инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Карасайского района. Общая сумма задолженности предприятия превышает 1,1 млрд тенге.

После обращений жителей в акимате Алматинской области провели экстренное совещание, по итогам которого была достигнута договоренность о возобновлении электроснабжения всех абонентов, ранее попавших под ограничения. Подача электроэнергии на территории района была полностью восстановлена 10 июня.

В районном акимате отметили, что приняты меры не только по устранению последствий, но и по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Так, электрические сети жилых комплексов «Асыл Арман», «Алтын Ауыл» и «Өмірзақ» переданы в доверительное управление АО «Алатау Жарық Компаниясы». Для жителей будут открыты индивидуальные лицевые счета, что позволит производить прямые расчеты за потребленную электроэнергию без участия посредников.

Кроме того, распоряжением акима Карасайского района системы водоснабжения переданы на баланс ГКП «Таусамалы қызмет». Работа по передаче электрических сетей в других населенных пунктах, ранее обслуживаемых ТОО «BeyAzh Trans», продолжается.

По информации акимата, задолженность компании будет погашаться в установленном законодательством порядке за счет взыскания и реализации имущества предприятия.

Напомним, ранее АО «Алатау Жарық Компаниясы» предупредило о введении с 8 июня ограничений электроснабжения в отношении потребителей, допустивших длительную просрочку платежей.