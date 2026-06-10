Жители близ Алматы остались без света и воды: аким области высказался по ситуации

Жители Карасайского района Алматинской области пожаловались на перебои с электроснабжением и водоснабжением, причиной которых, по их словам, стали накопившиеся долги одной из обслуживающих организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространилось обращение местной жительницы, которая сообщила, что жители поселков Мерей, Кольди, Алмалыбак, Жалпаксай, Иргели и Коксай остались без воды из-за задолженности одной из компаний перед поставщиком электроэнергии.

— Мы исправно платим за воду, но почему должны страдать из-за долгов компании? В разгар жары тысячи людей, семьи с маленькими детьми и пожилые жители остались без самого необходимого. Нас не предупредили заранее и до сих пор не называют точные сроки восстановления водоснабжения, — написала жительница по имени Фатима.

На ситуацию отреагировал аким Алматинской области Марат Султангазиев. Он отметил, что в последние дни от жителей населенных пунктов и дачных массивов Карасайского района поступает большое количество обращений, связанных с отключениями электроэнергии и проблемами с водоснабжением.

По словам главы региона, в условиях аномальной жары отсутствие света и воды серьезно осложняет жизнь людей. В связи с этим он провел срочное совещание с руководством районного акимата, управления энергетики и организаций, ответственных за электроснабжение.

— По имеющейся у меня информации, причиной отключений электроэнергии стала безответственность отдельных компаний. В частности, ТОО «BeyAzh Trans», которое собирает с жителей оплату за электроэнергию, имеет задолженность перед АО «Алатау Жарық Компаниясы». Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости погашения долга, задолженность так и не была погашена. В результате компания, отвечающая за электроснабжение, прекратила подачу электроэнергии, — заявил Марат Султангазиев.

Он подчеркнул, что жители не должны нести ответственность за чужие долги.

Вместе с тем акимат не намерен снимать с себя ответственность за сложившуюся ситуацию. За неудовлетворительную организацию работы и допущенные перебои акиму Карасайского района объявлен выговор. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности других должностных лиц.

Также ответственным органам поручено всесторонне изучить причины возникновения задолженности и представить конкретные предложения по решению проблемы. По словам акима, речь идет не о временных мерах, а о системном урегулировании ситуации. Кроме того планируется совершенствование системы учета электроэнергии, переход на индивидуальные лицевые счета и упорядочение управления инженерной инфраструктурой.

Глава региона заверил, что ситуация находится на его личном контроле.

Ранее филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» — «Энергосбыт» предупредил жителей Алматы и Алматинской области о возможном ограничении или прекращении подачи электроэнергии потребителям, имеющим просроченную задолженность. Ограничительные меры начали действовать с 8 июня. По данным компании, общая задолженность жителей за потребленную электроэнергию превышает 34 млрд тенге.