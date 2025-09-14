Документальный фильм о фейках представит ТРК Президента
Центр документального кино при Телерадиокомплексе Президента РК покажет новый фильм-исследование «FAKE YOU: Анатомия обмана» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
Фильм воссоздал полную ретроспективу развития фейков: от наивных газетных мистификаций XIX века до пугающе реалистичных дипфейков, созданных нейросетями.
Авторы рассказывают, как картинка, звук, видео, искусственный интеллект сегодня превращаются в оружие массового обмана. Эксперименты с реальной аудиторией подтверждают: отличить подделку от истины становится гораздо сложнее.
Кинокартина — это исследование того, как обман управляет восприятием и почему даже самые рациональные люди оказываются его жертвами.
Фильм будет показан сегодня в 16.30 на телеканале Jibek Joly.