Документальный фильм о фейках представит ТРК Президента

Фильм воссоздал полную ретроспективу развития фейков: от наивных газетных мистификаций XIX века до пугающе реалистичных дипфейков, созданных нейросетями.

Кадр из видео

Авторы рассказывают, как картинка, звук, видео, искусственный интеллект сегодня превращаются в оружие массового обмана. Эксперименты с реальной аудиторией подтверждают: отличить подделку от истины становится гораздо сложнее.

Кадр из видео

Кинокартина — это исследование того, как обман управляет восприятием и почему даже самые рациональные люди оказываются его жертвами.

Фильм будет показан сегодня в 16.30 на телеканале Jibek Joly.