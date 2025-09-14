РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Документальный фильм о фейках представит ТРК Президента

    Центр документального кино при Телерадиокомплексе Президента РК покажет новый фильм-исследование «FAKE YOU: Анатомия обмана» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Документальный фильм о фейках представит ТРК Президента
    Кадр из видео

    Фильм воссоздал полную ретроспективу развития фейков: от наивных газетных мистификаций XIX века до пугающе реалистичных дипфейков, созданных нейросетями.

    Документальный фильм о фейках представит ТРК Президента
    Кадр из видео

    Авторы рассказывают, как картинка, звук, видео, искусственный интеллект сегодня превращаются в оружие массового обмана. Эксперименты с реальной аудиторией подтверждают: отличить подделку от истины становится гораздо сложнее.

    Документальный фильм о фейках представит ТРК Президента
    Кадр из видео

    Кинокартина — это исследование того, как обман управляет восприятием и почему даже самые рациональные люди оказываются его жертвами.

    Фильм будет показан сегодня в 16.30 на телеканале Jibek Joly

    Теги:
    Фильмы ТРК Президента Фейки JIBEK JOLY
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают