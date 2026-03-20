Документальный фильм о буллинге и его последствиях выпустили в Казахстане

В центре нового документального фильма — реальные судьбы подростков, чья жизнь изменилась из-за насилия, давления среды и отсутствия контроля со стороны взрослых.

Картина «Хулиган-ка» поднимает острые темы подростковой агрессии, буллинга и последствий необдуманных поступков.

Главная героиня Дарина, осужденная по статье 106 Уголовного кодекса за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ее история — пример того, как влияние окружения и желание самоутвердиться могут привести к трагическим последствиям.

В 14 лет она попала под влияние старшей «подруги», начала пропускать школу, употреблять алкоголь и участвовать в драках. Постепенно агрессия стала частью ее повседневной жизни. Ситуация обострилась, когда Дарина, поддавшись давлению, жестоко избила девушку. Пострадавшая получила серьезные травмы и долгое время проходила лечение.

Этот случай стал переломным моментом, приведшим к уголовной ответственности.

Фильм показывает, что подростковая жестокость часто связана с попытками самоутверждения, отсутствием жизненных ориентиров и поддерживающей среды. Подростки не всегда осознают последствия своих действий, а обычный конфликт может привести к тяжелым травмам или даже гибели.

В ленте также звучат истории других участников, включая молодых людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Они размышляют о потерянных возможностях, несбывшихся мечтах и цене ошибок, совершенных в юности.

Проблема подростковой преступности остается актуальной. Однако, по данным МВД, ситуация постепенно улучшается. По итогам февраля 2026 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 24,3%. Тем не менее, на учете органов внутренних дел состоят более 2,9 тысячи подростков, а также свыше 6 тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей.

Особое внимание уделяется профилактике. За каждой школой закреплены участковые инспекторы, сотрудники ювенальной и криминальной полиции — всего около 8 тысяч сотрудников. В учебных заведениях регулярно проводятся правовые занятия, направленные на предупреждение правонарушений и формирование ответственности у подростков.

За два месяца текущего года более 22 тысяч законных представителей привлечены к ответственности за нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время. За допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время наказаны 685 собственников заведений.

В МВД подчеркивают, что профилактическая работа будет активно продолжена в рамках реализации принципа «Закон и Порядок». Документальный фильм «Хулиган-ка» — это не только рассказ о конкретных судьбах, но и предупреждение обществу: подростковая агрессия не возникает сама по себе. Она формируется под влиянием среды, равнодушия и отсутствия контроля. И предотвратить ее можно только совместными усилиями семьи, школы и общества.