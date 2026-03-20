РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:48, 20 Март 2026 | GMT +5

    На 24% снизилась подростковая преступность в Казахстане — МВД

    По итогам февраля 2026 года в Казахстане зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 24,3%. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уровень подростковой преступности
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    По данным ведомства, на учёте органов внутренних дел состоят более 2,9 тыс. подростков, а также свыше 6 тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей.

    В МВД отметили, что за каждой школой закреплены участковые инспекторы, а также сотрудники ювенальной и криминальной полиции. В профилактической работе задействованы порядка 8 тысяч сотрудников.

    С начала года к административной ответственности привлечены более 22 тысяч законных представителей за нахождение несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения взрослых. Кроме того, за допуск подростков в развлекательные заведения в ночное время наказаны 685 предпринимателей.

    В ведомстве подчеркнули, что профилактика правонарушений среди подростков остаётся одним из приоритетных направлений работы.

    Ранее стало известно, что в Казахстане усилят политику нулевой терпимости к правонарушениям.

    Теги:
    МВД РК Несовершеннолетние Подростковая преступность
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
