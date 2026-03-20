На 24% снизилась подростковая преступность в Казахстане — МВД

По данным ведомства, на учёте органов внутренних дел состоят более 2,9 тыс. подростков, а также свыше 6 тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей.

В МВД отметили, что за каждой школой закреплены участковые инспекторы, а также сотрудники ювенальной и криминальной полиции. В профилактической работе задействованы порядка 8 тысяч сотрудников.

С начала года к административной ответственности привлечены более 22 тысяч законных представителей за нахождение несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения взрослых. Кроме того, за допуск подростков в развлекательные заведения в ночное время наказаны 685 предпринимателей.

В ведомстве подчеркнули, что профилактика правонарушений среди подростков остаётся одним из приоритетных направлений работы.

Ранее стало известно, что в Казахстане усилят политику нулевой терпимости к правонарушениям.