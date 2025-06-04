Документ по сохранению Малого Талдыколя будет принят до конца июня

По его словам, в настоящее время находится на рассмотрении дорожная карта, направленная на сохранение водоема.

— Разработана дорожная карта. Сегодня она до сих пор на рассмотрении. Думаю, что в ближайшее время она будет принята. Дорожная карта направлена на сохранение системы озер, поэтому все мероприятия будут направлены именно на эти цели, — сообщил министр, отвечая на вопрос журналиста Kazinform.

Принять документ планируется до конца июня текущего года.

Напомним, что победителем тендера акимата на очистку озера стало ТОО «Аргын Строй 2015». Сумма договора — 267 млн тенге.

Журналисты также поинтересовались, проводило ли министерство проверку в отношении строительных компаний, работающих вокруг Талдыколя. Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что застройщики якобы выкачивают воду из озера насосами.

— Пока мы такой факт не фиксировали, — заявил Нысанбаев. — Хотя каждый день мне поступают сведения по всем фактам нарушения Экологического кодекса.

Он добавил, что уже поручил председателю профильного комитета провести проверку по этому вопросу.

Отметим, что на озере сохраняется ряд проблем: