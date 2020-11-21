Доктор Санат Кушкумбаев: Чем прозрачнее выборы, тем меньше вопросов к их итогам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанское общество готовится к очередным выборам в Мажилис Парламента и маслихаты. Обстановку, сложившуюся в преддверии важного политического события, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» оценивает заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор политических наук Санат Кушкумбаев.

– Санат Кайрслямович, Ваша оценка сложившегося соотношения политических сил, участвующих в электоральной кампании? Какие партии, на Ваш взгляд, могут быть представлены в Мажилисе?

– Из шести зарегистрированных казахстанских партий, как известно, в Мажилисе представлены 3 партии – «Nur Otan», «Акжол» и КНПК, потерявшая теперь в названии слово коммунистическая, то есть НПК. Лидер еще одной партии – «Ауыл», – Али Бектаев, правда, является депутатом Сената от Туркестанской области, но это не меняет фактически сложившегося партийно-политического расклада.

Безусловно, у трех парламентских партий лучшие стартовые возможности в силу того, что они были на слуху и имели политические возможности влиять на казахстанскую повестку. У правящей партии «Nur Otan» абсолютное большинство в Парламенте и, конечно же, самая обширная региональная сеть филиалов. Следует напомнить, что партии, преодолевшие 7% барьер, кроме собственных средств – взносов, пожертвований и других, – имеют возможность получать государственное финансирование по принципу: чем больше процент голосов, тем больше финансирование.

Тем не менее, парламентским партиям, безусловно, не стоит почивать на лаврах. Как мы видели, большую подготовительную работу провела партия «Nur Otan». Только эта партия смогла провести полномасштабный праймериз, и, по сути, задала тренд в механизмах рекрутирования и мобилизации активистов.

Идет ребрендинг ряда партий. Как, например, вышеназванной НПК и партии «Адал» – бывшей «Бірлік». Стала напоминать о себе партия «Ауыл» и последней, пока, по уровню активности является партия ОСДП.

Внепарламентские партии словно «ожили» только в преддверии выборов, и в этом их ключевое уязвимое место. В то время как партийная работа и строительство – это постоянный и длительный процесс. Не так много времени осталось до даты выборов и, чтобы запомниться, понравиться избирателю зачастую партии прибегают откровенно к популистским идеям и лозунгам. Тем не менее, думается, что шансы есть у всех партий. Социально-политические процессы ускорились. Можно и нужно работать над программами и задачами партий, а казахстанские избиратели сделают свой осознанный выбор.

– Ожидаете ли Вы значительных изменений в составе представительных органов власти в связи с изменениями в выборном законодательстве?

– В связи с изменениями в законодательстве, ожидается, что значительно обновится состав представительных органов власти. В частности, неслучайна 30% квота для женщин и молодежи. Это отражение изменений социально-демографической структуры нашего общества.

Тот же праймериз, как демократический механизм, открыл возможности для многих новых лиц, которые, вероятно, пополнят списки кандидатов в Мажилис и маслихаты, либо усилят кадровый резерв, по сути, расширив скамейку запасных. Все партии обновляют свои списки кандидатов, и мы можем видеть много новых лиц, в том числе из регионов, что считаю, очень важным.

– Возможно ли, на Ваш взгляд, возникновение конфликтных ситуаций по результатам выборов?

– Не исключено. Предвыборный этап - это, прежде всего, политическая конкуренция и борьба. Множество факторов влияет на это. Например, степень доверия самому подсчету голосов, наличие нейтральных и объективных наблюдателей, даже накал предвыборной полемики и так далее.

Нередко партии и отдельные политики субъективно оценивают уровень своей поддержки. Если искаженные представления начинают целенаправленно проецировать на реальность, может возникнуть и конфликтная ситуация. Недавний пример президентских выборов в США показателен. Президенту Трампу было трудно смириться с поражением, и его юристы пытались оспорить итоги выборов в ряде штатов. Как мы знаем, пересчеты голосов в ключевых штатах подтвердили победу его соперника. Самое главное, что весь процесс оспаривания идет в правовом русле.

– Достаточно ли открыта и прозрачна процедура выборов в Казахстане для того, чтобы не возникало сомнений в их легитимности?

– С точки зрения закона и, собственно, технологии проведения голосования процедура не сильно отличается от аналогичных в мире. Все это отражено в действующем законодательстве. Это, прежде всего, свободное и тайное волеизъявление. При этом технологии стремительно развиваются – появились электронные урны, есть опыт дистанционного электронного голосования и другое. Но все же вопрос, полагаю, в другом.

Важно, чтобы общество доверяло всем механизмам и процедурам голосования и подсчетам голосов избирателей. Для этого важно, во-первых, чтобы состав и профессионализм составов избиркомов не вызывал сомнений. Во-вторых, нужно укрепление института наблюдателей.

– Насколько эффективен действующий в Казахстане процесс наблюдения за выборами? Нужно ли, в дальнейшем, увеличивать присутствие на выборах наблюдателей из числа независимых гражданских активистов?

– Как раз, эта сторона выборного процесса должна быть постоянно открыта для инноваций. Это мы можем наблюдать и в мире. Наблюдение, в том числе международное – важнейший фактор легитимности любого электорального процесса. При этом увеличение независимых наблюдателей на выборах из числа гражданских активистов, думаю, естественный и здоровый тренд. Чем более прозрачными будут выборы, тем меньше вопросов должно быть к их итогам.