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    12:05, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Докладывать о качестве воды в Петропавловске каждые два часа поручил Роман Скляр

    Петропавловск
    Фото: Правительство РК

    В ходе рабочего объезда зон высокого риска подтопления населенных пунктов СКО первый заместитель Премьер-министра заслушал доклады о завершении строительства дамб в поселках Кожевенный и Заречный, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Роман Скляр также проинспектировал готовность укрепления рвов и обвалочных работ в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева. И проверил обороноспособность дамбы на стратегическом объекте — насосной станции второго подъема ТОО «Кызылжар Су», которое снабжает питьевой водой город Петропавловск.

    Роман Скляр
    Фото: Правительство РК

    По поручению первого заместителя Премьер-министра, насосную станцию защитили дамбой высотой 1,5 метра, длиной 450 метров.

    — Важно проверять качество подачи питьевой воды в город. Специальная лаборатория должна брать пробы, исследовать и докладывать о качестве воды каждые два часа. С приходом паводка пригодность воды может снизиться. Нужно обеспечить бесперебойную работу жизнеобеспечения города, — распорядился Роман Скляр.

    Он оценил объем проделанных противопаводковых работ и заслушал отчет об организации снижения нагрузки на дорожную инфраструктуру. В том числе о процессе минимизации возможного ущерба от рисков сильного подтопления с учетом обновленного прогноза прилива большой воды.

    Петропавловск
    Фото: Правительство РК

    Напомним, заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев предупредил об угрозе подтопления Петропавловска и трех районов из-за переполненного водохранилища.

    Поселок Заречный полностью эвакуировали в Петропавловске.

    Теги:
    Правительство Петропавловск Регионы Казахстана Роман Скляр Вода Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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