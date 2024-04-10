Переполненное водохранилище создает угрозу подтопления Петропавловску
Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев предупредил об угрозе подтопления Петропавловска и трех районов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Наполняемость Сергеевского водохранилища — 182%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 412 см. Это создает угрозу подтопления 3 районам и городу Петропавловску. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга, — сказал Канат Дузелбаев на брифинге в СЦК.
По его словам, покрытие снегом составляет до 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов (от подъема уровня рек, переполнения и разлива озер и талыми поверхностными водами).
Подтопленными остаются 76 домов из 103. Эвакуировано 678 человек, возвращены домой 44 человека. Подтоплены 174 придомовых территорий.
Также прибыли приданные силы МЧС в количестве 177 человек, 27 единиц техники, 10 ед. плавсредств и 48 ед. мотопомп из Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областей.
— Имеющаяся тяжелая техника передана в районы. Дополнительно мобилизовывается закрепленная техника за организациями. На дорогах зарегистрировано 59 переливов, 19 действующих. Вскрыто 8 участков дорожного полотна. Проводится работа по откачке воды, — добавил спикер.