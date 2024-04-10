Переполненное водохранилище создает угрозу подтопления Петропавловску

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев предупредил об угрозе подтопления Петропавловска и трех районов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Наполняемость Сергеевского водохранилища — 182%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 412 см. Это создает угрозу подтопления 3 районам и городу Петропавловску. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга, — сказал Канат Дузелбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, покрытие снегом составляет до 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов (от подъема уровня рек, переполнения и разлива озер и талыми поверхностными водами).

Подтопленными остаются 76 домов из 103. Эвакуировано 678 человек, возвращены домой 44 человека. Подтоплены 174 придомовых территорий.

Также прибыли приданные силы МЧС в количестве 177 человек, 27 единиц техники, 10 ед. плавсредств и 48 ед. мотопомп из Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областей.