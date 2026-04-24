Доходы от платных дорог в Казахстане планируют увеличить до 120 млрд тенге

Выступая на парламентских слушаниях в Сенате, министр отметил, что в 2025 году доходы от платных дорог составили 87 млрд тенге.

По его словам, в текущем году планируется довести этот показатель до 120 млрд тенге. Собранные средства направляются на обслуживание заемных средств и содержание автомобильных дорог.

— В целом платные дороги снижают нагрузку на бюджет, — подчеркнул Сауранбаев.

Он также отметил значительный потенциал развития автомобильного транзита в стране.

По словам министра, в ближайшее время планируется завершение ряда инфраструктурных проектов, реконструкция и строительство пунктов пропуска через государственную границу, а также внедрение новых технологий в сфере перевозок.

Кроме того, предполагается отказ от разрешительной системы, что, по оценке ведомства, позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и упростить логистические процедуры.

Ранее стало известно, что за пять лет в Казахстане в транспортную логистику вложили 13,5 трлн тенге.