РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:55, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Доходы от платных дорог в Казахстане планируют увеличить до 120 млрд тенге

    Министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил о планах по увеличению доходов бюджета за счет платных автомобильных дорог, отметив их растущую роль в развитии дорожной инфраструктуры страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Выступая на парламентских слушаниях в Сенате, министр отметил, что в 2025 году доходы от платных дорог составили 87 млрд тенге.

    По его словам, в текущем году планируется довести этот показатель до 120 млрд тенге. Собранные средства направляются на обслуживание заемных средств и содержание автомобильных дорог.

    — В целом платные дороги снижают нагрузку на бюджет, — подчеркнул Сауранбаев.

    Он также отметил значительный потенциал развития автомобильного транзита в стране.

    По словам министра, в ближайшее время планируется завершение ряда инфраструктурных проектов, реконструкция и строительство пунктов пропуска через государственную границу, а также внедрение новых технологий в сфере перевозок.

    Кроме того, предполагается отказ от разрешительной системы, что, по оценке ведомства, позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и упростить логистические процедуры.

    Ранее стало известно, что за пять лет в Казахстане в транспортную логистику вложили 13,5 трлн тенге.

    Теги:
    Дороги Транспорт Минтранспорта РК Платные дороги
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают