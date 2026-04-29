Доходы и расходы казахстанских семей: региональный разрез

Бюро национальной статистики опубликовало данные о доходах и расходах домашних хозяйств в Республике Казахстан по итогам 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Доходы домохозяйств

В среднем денежный доход одного домашнего хозяйства за год составил 4,7 млн тенге. Основную часть формируют доходы от трудовой деятельности — 3,6 млн тенге.

Социальные трансферты (пенсии, пособия и стипендии) составили 855 тысяч тенге. Также в структуре доходов: материальная помощь от родственников и алименты — 89,7 тысячи тенге, доходы от собственности — 14, 4 тысячи тенге, прочие денежные поступления — 42, 8 тысячи тенге.

По регионам наибольший уровень доходов зафиксирован в области Улытау — 6,6 млн тенге. Наименьший показатель отмечен в Шымкенте — 3, 7 млн тенге.

Расходы населения

Средние денежные расходы домохозяйств составили 4, 2 млн тенге в год. Основная доля приходится на потребительские расходы — 3,8 млн тенге.

Дополнительно средства направлялись на погашение кредитов и долгов — 275,5 тысяч тенге, материальную помощь родственникам и алименты — 82,4 тысяч тенге, налоги и обязательные платежи — 6,6 тысячтенге.

Крупнейшая статья расходов — продовольственные товары (2,2 млн тенге). В эту категорию входят продукты питания и безалкогольные напитки (два млн тенге), питание вне дома (87,7 тысяч тенге), а также алкоголь и табачные изделия.

Расходы на непродовольственные товары составили 880 тысяч тенге. На платные услуги домохозяйства в среднем направили 785,3 тысячи тенге, включая здравоохранение (118,4 тысячи тенге) и образование (81,8 тысячи тенге).

Региональные особенности

Наибольшие расходы на продукты питания зафиксированы в Мангистауской области — 2,6 млн тенге и области Жетысу — 2,4 млн тенге.

Максимальные расходы на непродовольственные товары отмечены в области Улытау — 1,2 млн тенге.

Наибольшие расходы на платные услуги зафиксированы в Алматы — 1,1 млн тенге и Астане — 1,06 млн тенге.

