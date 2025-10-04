Договорные матчи и миллионные ставки игроков выявили в Казахстане

— Несмотря на запрет, установленный трудовыми договорами, футболисты и тренеры продолжали участвовать в букмекерских ставках. Так, в городе Актобе девять футболистов сделали ставки на общую сумму 110 млн тенге, — сообщил генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.

2 апреля 2025 года в адрес Федерации было внесено представление об устранении нарушений законности.

По информации Генпрокуратуры, по итогам рассмотрения Федерацией была разработана «Дорожная карта» для устранения выявленных нарушений и обеспечения финансовой устойчивости. Документ предусматривает создание комитетов по аудиту, финансам и этике, а также реализацию 33 мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины.

Кроме того, в Федерации приняли ряд кадровых решений.

Были расторгнуты трудовые договоры с руководителем администрации Федерации, управляющим директором, директорами юридического, операционного и маркетингового департаментов, а также с руководителем службы безопасности и интегрити.

Также часть руководящих работников Федерации была понижена в должности.

— В настоящее время Федерация совершенствует работу по устранению нарушений законности, укреплению финансовой дисциплины и оптимизации организационной структуры в соответствии с новыми целями и задачами развития футбола, — отметил Берик Асылов.

Ранее мы писали, какие судьбоносные для казахстанского футбола решения приняты по итогам заседания Казахстанской федерации футбола.