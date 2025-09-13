РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Португальские судьи и увеличение числа команд: в казахстанском футболе новые правила

    В Астане прошло заседание Исполкома Казахстанской федерации футбола, по итогам которого приняты судьбоносные для казахстанского футбола решения, передает Kazinform.

    Футболдан Әйелдер лигасында «Томирис-Тұран» «Атырауды» ірі есеппен жеңді
    Фото: Kffleague.kz

    По решению членов Исполкома количество команд-участниц высшего дивизиона чемпионата Казахстана по футболу — Премьер-лиги — будет увеличено с 14 до 16. В связи с этим, по итогам текущего сезона высший дивизион покинет только одна команда, тогда как все три призера Первой лиги получат повышение в классе и будут допущены в Премьер-лигу в следующем сезоне.

    Согласно внесенным поправкам, если по итогам сезона 2025 года Первой лиги одно из первых трех мест займет команда, входящая в структуру клуба-участника КПЛ или являющаяся его молодежным составом, право на участие в КПЛ сезона 2026 года будет передано команде, занявшей следующее место в итоговой турнирной таблице, при условии, что данный клуб получил соответствующую лицензию от КФФ.

    Ещё одно важное решение — привлечение иностранных арбитров для обслуживания отдельных матчей Казахстанской Премьер-лиги. Эта мера принята в ответ на многочисленные обоснованные жалобы со стороны болельщиков и клубов на работу казахстанских судей.

    Уже в ближайшие выходные — 13 и 14 сентября — два матча КПЛ будут обслуживать иностранные рефери. Встречу «Кайрат» — «Актобе» в Алматы отсудит Нурзатбек Абдикадиров из Кыргызстана, а матч «Астана» — «Елимай» будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Жоау Гонсалвешем.

    Теги:
    Спорт Футбол
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают