Португальские судьи и увеличение числа команд: в казахстанском футболе новые правила

По решению членов Исполкома количество команд-участниц высшего дивизиона чемпионата Казахстана по футболу — Премьер-лиги — будет увеличено с 14 до 16. В связи с этим, по итогам текущего сезона высший дивизион покинет только одна команда, тогда как все три призера Первой лиги получат повышение в классе и будут допущены в Премьер-лигу в следующем сезоне.

Согласно внесенным поправкам, если по итогам сезона 2025 года Первой лиги одно из первых трех мест займет команда, входящая в структуру клуба-участника КПЛ или являющаяся его молодежным составом, право на участие в КПЛ сезона 2026 года будет передано команде, занявшей следующее место в итоговой турнирной таблице, при условии, что данный клуб получил соответствующую лицензию от КФФ.

Ещё одно важное решение — привлечение иностранных арбитров для обслуживания отдельных матчей Казахстанской Премьер-лиги. Эта мера принята в ответ на многочисленные обоснованные жалобы со стороны болельщиков и клубов на работу казахстанских судей.

Уже в ближайшие выходные — 13 и 14 сентября — два матча КПЛ будут обслуживать иностранные рефери. Встречу «Кайрат» — «Актобе» в Алматы отсудит Нурзатбек Абдикадиров из Кыргызстана, а матч «Астана» — «Елимай» будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Жоау Гонсалвешем.