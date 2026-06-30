Дочь экс-президента Перу набрала более 50% голосов на выборах

В Перу кандидат от правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори набрала более половины действительных голосов на президентских выборах, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Об этом свидетельствуют официальные результаты после обработки 100 проц. избирательных бюллетеней.

Согласно данным, опубликованным Национальным управлением избирательных процессов Перу, К. Фухимори получила 50,135 процента голосов, в то время как ее главный соперник Роберто Санчес из левой партии «Вместе за Перу» набрал 49,865 процента.

К. Фухимори является дочерью бывшего президента Альберто Фухимори, находившегося у власти с 1990 по 2000 год.

Председатель Национального избирательного жюри Роберто Бурнео заявил на днях, что официальное объявление результатов ожидается в пятницу.

Ранее сообщалось о том, что выборы президента в Перу продлили на день из-за логистических проблем.