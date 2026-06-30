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    Дочь экс-президента Перу набрала более 50% голосов на выборах

    В Перу кандидат от правой партии «Народная сила» Кейко Фухимори набрала более половины действительных голосов на президентских выборах, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Дочь экс-президента Перу набрала более 50% голосов на выборах
    Фото: Синьхуа

    Об этом свидетельствуют официальные результаты после обработки 100 проц. избирательных бюллетеней.

    Согласно данным, опубликованным Национальным управлением избирательных процессов Перу, К. Фухимори получила 50,135 процента голосов, в то время как ее главный соперник Роберто Санчес из левой партии «Вместе за Перу» набрал 49,865 процента.

    К. Фухимори является дочерью бывшего президента Альберто Фухимори, находившегося у власти с 1990 по 2000 год.

    Председатель Национального избирательного жюри Роберто Бурнео заявил на днях, что официальное объявление результатов ожидается в пятницу.

    Ранее сообщалось о том, что выборы президента в Перу продлили на день из-за логистических проблем.

    Президент Выборы Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор