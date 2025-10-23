Добросовестные казахстанские товаропроизводители войдут в реестр

Добросовестные товаропроизводители будут включены в реестр и получат доступ к действующим целевым мерам государственной поддержки.

Комплекс таких мер уже формирует устойчивый эффект для промышленности.

Во-первых, только за последние годы в 2,7 раза расширен перечень товаров, приобретаемых в приоритетном порядке у отечественных производителей. В него в настоящее время включено более 4,8 тыс. наименований. Это обеспечивает стабильный спрос на продукцию казахстанских товаропроизводителей и способствует росту загрузки их производственных мощностей.

Во-вторых, для снижения финансовой нагрузки предусмотрены дополнительные механизмы поддержки. Так, при заключении договоров в рамках государственных закупок отечественные производители получают обязательный аванс в размере 30%, а также освобождаются от предоставления обеспечения исполнения договора. Одновременно снижена ставка неустойки с 10 до 3%. Эти меры уже доказали эффективность — объём договоров с отечественными производителями с начала 2025 года уже составил около 400 млрд тенге, что превышает показатель за аналогичный период 2024 года в 2 раза.

Еще одна мера стимулирования внутреннего производства — введение офтейк-контрактов, гарантирующих закуп продукции отечественных предприятий. За девять месяцев 2025 года их общий объём превысил 900 млрд тенге, что почти в четыре раза больше, чем за весь 2024 год.

Кроме того, возможно заключить прямые долгосрочные договоры между товаропроизводителями и крупными заказчиками, что упрощает взаимодействие и ускоряет реализацию проектов.

По итогам девяти месяцев 2025 года заключено свыше 1370 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на сумму 1,5 трлн тенге. Эти соглашения укрепляют позиции отечественных предприятий, создают гарантированный сбыт и снижают зависимость от импорта.

Законодательные изменения и новые нормы в сфере регулируемых закупок направлены на усиление приоритета отечественных производителей. Например, для крупных заказчиков, включая национальные компании, недропользователей и системообразующие предприятия, закреплены обязательства по разработке и принятию Программ развития внутристрановой ценности. Правительство поставило задачу к 2026 году довести долю местного содержания до 60%, и уже сегодня виден результат: по итогам первого полугодия 2025 года этот показатель в регулируемых закупках достиг порядка 50%.

— Поддержка отечественных товаропроизводителей — стратегический приоритет Министерства промышленности и строительства. Государство не просто предоставляет им льготы, а выстраивает систему стимулов для развития производства, повышения качества продукции и создания рабочих мест в Казахстане. Реестр КТП станет важным инструментом для решения этих задач. Он позволит объединить информацию о реальных производителях и их мощностях, что повысит адресность господдержки и эффективность мер стимулирования, — пояснил Айдын Ракымжан, директор департамента развития промышленной инфраструктуры и внутристрановой ценности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

Запуск реестра КТП усилит этот эффект, сделает государственную поддержку ближе, эффективнее и более адресной для казахстанских производителей.

Ранее Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров».