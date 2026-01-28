РУ
    10:44, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Добыча нефти на Королевском месторождении полностью восстановлена — Минэнерго РК

    Добыча нефти на Королевском месторождении полностью восстановлена, также начался поэтапный запуск Тенгизского месторождения. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Добыча нефти
    Фото: Минэнерго РК

    — На сегодняшний момент восстановилась полностью добыча на Королевском месторождении и начался этап запуска Тенгизского месторождения. Мы ждем, что в течение недели Тенгиз полностью запустится, — сказал Аккенженов.

    Министр отметил, что это сложный технологический процесс. 

    — Всего на месторождении установлено 30 трансформаторов разных мощностей, но в основном 110 киловольт. Три из них сгорело, это критическое оборудование, мы восстановили часть работы этих трансформаторов, сейчас поэтапно идет запуск месторождения. Первый газ уже появился, — добавил он. 

    Напомним, что в январе 2026 года на месторождении Тенгиз произошел пожар: было эвакуировано более 450 сотрудников. Тогда оператор ТШО заявил о прекращении добычи нефти. 

    Ситуацию прокомментировали в Минэнерго: в связи с технологическим нарушением была создана комиссия. 26 января Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел переговоры с ExxonMobil, в ходе которых выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе. Была отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Теги:
    Добыча Минэнерго РК Нефть
    Данира Искакова
    Автор
