До 60% контента можно автоматизировать: эксперт о будущем ИИ в казахстанских медиа

По словам эксперта, казахстанская медиасфера «делает уверенные шаги в сторону цифровой трансформации».

— Мы видим интерес к ИИ-инструментам со стороны как крупных медиа, так и нишевых проектов. Технологически мы имеем доступ к большинству глобальных решений, но этическая составляющая пока на стадии начального развития — не хватает локальных норм, ориентированных на реалии страны. Ассоциация по развитию ИИ ставит перед собой задачу — содействовать формированию таких стандартов, основанных на международной практике, и уважении к культурным ценностям Казахстана, — отметила Анар Тулеубаева.

На практике ИИ может быть особенно полезен при подготовке рутинных или технических материалов.

— Наибольшую пользу приносят инструменты генерации текстов, аудио- и видеосинтеза, автоматического перевода, а также анализ больших массивов данных. Всё это экономит время и даёт журналистам возможность сосредоточиться на сути, — пояснила спикер.

Особое значение ИИ может иметь в расследовательской или аналитической журналистике отметила специалист:

— ИИ становится помощником в сборе, структурировании и визуализации информации. Например, он может сопоставлять данные из открытых источников, выявлять связи между событиями или анализировать большие объёмы документов. Главное — сохранять редакторский контроль и не терять критический взгляд.

По словам Анар Тулеубаевой, ИИ-инструменты особенно эффективны в работе с большими объемами данных и в фактчекинге.

— ИИ способен быстро сверять информацию с базами данных, распознавать фейки, отслеживать источники. Но нельзя забывать, что ИИ — это не окончательная инстанция. Его задача — помочь журналисту, а не заменить его профессиональное суждение.

При этом, как отметила заместитель председателя Ассоциации по развитию ИИ в Казахстане, до половины контента — особенно технического — потенциально может быть создано с помощью ИИ без ущерба достоверности, при условии, что финальная модерация осуществляется редактором.

— До 50–60% материалов можно автоматизировать, если речь идёт о справках, сводках, технических текстах. Главное — соблюдать баланс, финальная модерация должна быть проведена журналистом, — подчеркнула она.

Главные угрозы от неконтролируемого использования ИИ — это искажение информации и потеря доверия аудитории. Среди потенциальных рисков А. Тулеубаева называет deepfake, дезинформацию, «галлюцинации» моделей, а также предвзятость алгоритмов.

— Кроме того, встает вопрос авторства и прозрачности. Ассоциация выступает за этическое использование технологий — с учётом репутационной и социальной ответственности медиа, — отметила она.

Прозрачность, по словам эксперта, — ключ к доверию:

— Если аудитория узнает, что материал частично создан ИИ, но это не скрывается, а наоборот сопровождается пояснением — это может даже повысить доверие. Прозрачность важна. Манипуляции напротив разрушают доверие. Поэтому открытость в вопросе «где здесь ИИ?» становится новой нормой.

Сегодня Ассоциация по развитию ИИ участвует в рабочей группе по подготовке закона об искусственном интеллекте и поднимает вопрос о необходимости отдельных норм для медиасферы.

— Ассоциация уже инициирует эту дискуссию в рамках участия в рабочей группе по разработке законопроекта об искусственном интеллекте. Важно обеспечить правовую и этическую рамку — с участием государства, медиа, экспертного сообщества. Нам нужен казахстанский стандарт, соответствующий международным тенденциям, но адаптированный к нашим реалиям, — сообщила Анар Тулеубаева.

При этом важно понимать: ИИ — лишь инструмент. Ответственность за любой контент всегда будет нести человек.

— Ответственность всегда несёт человек — будь то редактор, владелец платформы или разработчик инструмента. ИИ не может быть субъектом права. Именно поэтому важно внедрять механизмы аудита и модерации ИИ-контента, — отметила вице-президент.

И главное, по словам эксперта, ИИ не заменит журналиста, но может трансформировать профессию:

— В рутинных задачах — да, он уже частично заменяет. Но там, где важна интерпретация, эмпатия, диалог с обществом, ИИ остаётся лишь инструментом. Мы не считаем, что ИИ вытеснит журналистов. Скорее трансформирует профессию и откроет новые горизонты для качественного контента.

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