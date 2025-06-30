Депутат Мажилиса призвал больше доверять искусственному интеллекту
Депутат Мажилиса Парламента РК Базарбек Бакытжан прокомментировал вопросы внедрения и регулирования искусственного интеллекта в государственные органы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, доверие к ИИ должно возрастать, особенно на фоне злоупотреблений со стороны людей.
— Опасно везде. Мы даже людям доверили, а они похитили бюджетные средства. А что теперь, мы будем бояться искусственного интеллекта? Мы должны меньше доверять людям и больше — искусственному интеллекту, — подчеркнул Базарбек Бакытжан в кулуарах Правительства перед пленарным заседанием.
Парламентарий выразил уверенность в необходимости системного подхода к цифровизации, при котором алгоритмы и технологии смогут сократить человеческий фактор при управлении госресурсами.
Ранее стало известно, что в Казахстане разрабатывается национальная политика по внедрению инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования.