Депутат Мажилиса призвал больше доверять искусственному интеллекту

По его словам, доверие к ИИ должно возрастать, особенно на фоне злоупотреблений со стороны людей.

— Опасно везде. Мы даже людям доверили, а они похитили бюджетные средства. А что теперь, мы будем бояться искусственного интеллекта? Мы должны меньше доверять людям и больше — искусственному интеллекту, — подчеркнул Базарбек Бакытжан в кулуарах Правительства перед пленарным заседанием.

Парламентарий выразил уверенность в необходимости системного подхода к цифровизации, при котором алгоритмы и технологии смогут сократить человеческий фактор при управлении госресурсами.

Ранее стало известно, что в Казахстане разрабатывается национальная политика по внедрению инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования.