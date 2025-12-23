До 55 млн пассажиров к 2030 году: как Казахстан готовится к росту авиаперевозок

Пассажиропоток в авиации Казахстана продолжает расти за счёт обновления авиапарка, увеличения числа рейсов, модернизации аэропортов и действия режима «Открытого неба», который привлекает на рынок новых перевозчиков.

— Насколько реалистичен прогноз IATA о том, что пассажиропоток в Казахстане может достичь 50–55 миллионов пассажиров к 2030 году?

— Пассажиропоток в Казахстане действительно стабильно растет из года в год. Если посмотреть на цифры, то за первые одиннадцать месяцев текущего года казахстанские авиакомпании перевезли около 14,3 млн пассажиров. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта тенденция отражает глобальный рост спроса на авиаперевозки. Чтобы справиться с ростом пассажиропотока, министерство принимает ряд мер. Например, авиакомпании расширяют свой флот и увеличивают пропускную способность. В этом году Air Astana и FlyArystan получили новые самолеты, а Qazaq Air и новый перевозчик VJET Kazakhstan планируют приобрести около 20 воздушных судов в течение следующих пяти лет.

— Будет ли достаточно существующей инфраструктуры в аэропортах, особенно в Астане и Алматы, чтобы справиться с таким объемом перевозок?

— На данном этапе — да. В прошлом году аэропорт Алматы открыл новый терминал, что значительно расширило его пропускную способность. В настоящее время аэропорт Астаны имеет два терминала — международный и внутренний — и продолжает ежегодно увеличивать пассажиропоток. В настоящее время наши основные аэропорты хорошо подготовлены, чтобы справиться с растущим объемом перевозок.

— Как режим «открытого неба» повлиял на конкуренцию между казахстанскими и зарубежными авиакомпаниями?

— Основная цель введения режима «открытого неба» заключалась именно в усилении конкуренции между отечественными и зарубежными перевозчиками. Это позволило запустить новые маршруты и предоставить пассажирам больший выбор. Выход на рынок иностранных авиакомпаний усиливает конкуренцию, что, в свою очередь, приводит к снижению цен и улучшению качества обслуживания. В конечном счете от этого выигрывают пассажиры.

— Как сбалансировать либерализацию рынка и поддержку национальных авиаперевозчиков?

— Это важный вопрос. Одна из наших стратегических целей — расширение присутствия Казахстана на международных авиационных рынках при сохранении сильных национальных авиаперевозчиков. При этом авиационный сектор Казахстана не ограничивается только внутренними авиакомпаниями.

Когда на рынок выходит иностранный перевозчик, Казахстан становится частью его глобальной сети. Это открывает пассажирам доступ к новым направлениям через международные узловые аэропорты. Поэтому важно сохранять баланс между либерализацией рынка и поддержкой национальных авиаперевозчиков.

— Стали ли авиабилеты доступнее после введения режима «открытое небо»?

— Важно отметить, что в Казахстане, как и в международной практике, рекомендованной ИКАО и ИАТА, цены на авиабилеты не регулируются государством. Это стандартная мировая политика. Однако Правительство и министерство косвенно влияют на ценообразование. Одним из ключевых инструментов является режим «открытое небо», наряду с другими мерами либерализации. Рыночная конкуренция, как правило, приводит к более выгодным ценам для пассажиров.

— Какие международные направления и рынки являются приоритетными для дальнейшего расширения маршрутной сети?

— В настоящее время Казахстан имеет воздушное сообщение примерно с 30 странами, выполняя свыше 600 рейсов по более чем 130 маршрутам. Конечно, это не предел. В радиусе семичасового полёта из Казахстана находится рынок почти в четыре миллиарда человек — это около половины населения мира. Приоритетными направлениями остаются Китай, Индия, Россия, страны Европы и Ближнего Востока.

Семичасовая дальность полета позволяет эффективно использовать самолеты среднего класса, такие как Airbus A220 и Boeing 737. Это открывает значительные возможности не только для развития прямых рейсов, но и для транзитных перевозок, соединяющих Европу и Азию через Казахстан.

— Фокус больше на Азию или Европу? А как насчет Африки?

— Африка, в частности Южная Африка, находится на значительном расстоянии, однако и такие направления нельзя исключать в перспективе. Казахстан выгодно расположен между несколькими крупными регионами мира. Что касается западных направлений, мы продолжаем расширять маршрутную сеть в Европе. Так, в этом году авиакомпания SCAT Airlines запустила рейсы из Шымкента в Будапешт, Мюнхен, Прагу и Белград. Юго-Восточная Азия также демонстрирует заметный рост пассажиропотока, тогда как Китай и страны Ближнего Востока остаются одними из самых популярных направлений среди казахстанских пассажиров.

— Маршруты формируются в большей степени исходя из туристического спроса или транзитной стратегии?

— Оба фактора имеют значение. Одна из ключевых задач Министерства — формирование правовой базы, позволяющей авиакомпаниям выполнять регулярные международные рейсы. Далее авиаперевозчики самостоятельно анализируют рынок и оценивают коммерческую целесообразность тех или иных направлений.

В конечном итоге решения о запуске маршрутов принимаются исходя из пассажирского спроса — будь то туристические, деловые или транзитные поездки.

— Насколько значителен транзитный потенциал Казахстана между Востоком и Западом?

— Это один из стратегических приоритетов министерства. Как подчеркнул Президент, Казахстан должен в полной мере использовать свое выгодное географическое положение между Европой и Азией.

Внутренний рынок сам по себе ограничен, поэтому для дальнейшего развития авиационной отрасли и экономики в целом транзитные перевозки имеют важное значение. Наша роль заключается в создании благоприятных условий для работы как национальных, так и иностранных авиаперевозчиков через Казахстан и обеспечении связи с ключевыми регионами мира

— Какие хабы лучше всего подходят в качестве транзитных пунктов?

— Это зависит от структуры маршрутов и конечных пунктов назначения. В настоящее время мы развиваем шесть крупных авиационных хабов: Алматы, Астану, Шымкент, Караганду, Актау и Актобе. Каждый из них имеет свои преимущества и выполняет определенную роль в зависимости от обслуживаемых направлений. Их развитие выстраивается с учетом потребностей рынка и задач по повышению транспортной связности.

