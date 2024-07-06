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    19:45, 05 Июль 2024 | GMT +6

    До сентября закроют движение на одной из улиц Алматы

    перекрытие дорог
    Фото: акимат

    В Алматы ограничат движение по улице Токтабаева для замены трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1990 году, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 6 июля по 15 сентября в Ауэзовском районе в обе стороны будет ограничено движение для автотранспорта по улице Токтабаева от улицы Семятовой с переходом на улицу Тургенева до улицы Черепанова.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 810 метров.

    - Данный трубопровод обеспечивает теплом 14 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена, - отметили в АлТС.

    Ранее до сентября закрыли движение:

    - по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) 
    - по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской 
    - по улице Спасская от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского. 
    - по улице Ходжанова от улицы Радостовца до проспекта Гагарина 
    - по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. 

    Кроме того, до конца июля закрыли движение для автотранспорта на участке улицы Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. 

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Транспорт Алматы Авто Закрытие дорог Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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