До сентября закроют движение на одной из улиц Алматы

В Алматы ограничат движение по улице Токтабаева для замены трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1990 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 6 июля по 15 сентября в Ауэзовском районе в обе стороны будет ограничено движение для автотранспорта по улице Токтабаева от улицы Семятовой с переходом на улицу Тургенева до улицы Черепанова.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 810 метров.

- Данный трубопровод обеспечивает теплом 14 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена, - отметили в АлТС.

Ранее до сентября закрыли движение:

- по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г)

- по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской

- по улице Спасская от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

- по улице Ходжанова от улицы Радостовца до проспекта Гагарина

- по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Кроме того, до конца июля закрыли движение для автотранспорта на участке улицы Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева.