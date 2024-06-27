Участок улицы Ходжанова закроют до сентября в Алматы

В Алматы ограничат движение по улице Ходжанова для замены трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1976 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 27 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе города будет закрыто в обе стороны движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1240 метров, введённого в эксплуатацию с 1976 года.

Фото: акимат Алматы

Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 153 многоквартирных жилых дома, 7 частных домов, 5 детских садиков, 4 объекта образования, 2 объекта здравоохранения и 15 прочих объектов.