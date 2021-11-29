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До пяти тысяч гектар увеличат площадь орошаемых земель в СКО

29 Ноября 2021 14:32
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До пяти тысяч гектар увеличат площадь орошаемых земель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обсудили вопросы орошения земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима области, согласно Национальному проекту развития агропромышленного комплекса страны, по области площадь применения водосберегающих технологий орошаемых земель планируется увеличить до пяти тысяч га. Сейчас она составляет 1 860 га. Около 70% из них приходится на Тайыншинский район, хотя здесь нет рек и водоемов, которые можно использовать для этих целей.

Один из примеров - хозяйство ТОО «Астык Stem». В 2010-м году площади орошаемых земель агроформирования составляли всего 20 га. Сейчас - 670 га. В планах хозяйства в ближайшие годы довести площадь орошаемых земель до тысячи га.

«Даже в засушливые годы на протяжении долгих лет удается получить хороший урожай овощей и картофеля за счет проведения орошения. Полученная продукция реализуется на прилавках практически во всех регионах страны. Технологии орошения применяем и в кормопроизводстве для получения сочных кормов, которые в последующем дают хорошие результаты в животноводстве», - сказал руководитель агроформирования Сергей Звольский.

В облакимате добавили, что на совещании обсуждали возможность восстановления Иманбурлукского канала, который позволил бы обеспечить проведение орошения хозяйствами области на площади более 10 тысяч га; а также строительства по Программе «Дорожная карта бизнеса» инженерных коммуникации - линий электропередач, водопровода до границ участков.

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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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