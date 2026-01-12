«До последней капли крови»: президент Кубы заявил о готовности защищать страну

Куба уже 66 лет сталкивается с нападками США и готова «до последней капли крови» защищать свою независимость. С таким заявлением выступил президент страны Мигель Диас-Канель в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа.

— Куба — свободная, независимая и суверенная страна. Никто не имеет права диктовать нам, что делать. Куба не нападает, это США уже 66 лет нападают на нас. Куба не угрожает, она готовится и готова защищать себя до последней капли крови, — написал Диас-Канель в социальной сети X.

По словам кубинского лидера, США не имеют морального права осуждать Кубу, поскольку именно американские власти «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни».

— Те, кто сегодня яростно нападают на нашу страну, испытывают злобу из-за суверенного выбора нашего народа в пользу своей политической модели. Те, кто обвиняет революцию в экономических трудностях, которые мы переживаем, должны чувствовать стыд, потому что они знают и признают, что это результат жестоких мер давления, которые США принимают против нас уже 60 лет и теперь угрожают их усилением, — добавил президент.

Напомним, 11 января Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, обвинив Гавану в предоставлении «услуг безопасности» Каракасу. Он также сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены.