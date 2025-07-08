До конца года все данные в животноводстве должны перейти в «цифру» — Олжас Бектенов
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства раскритиковал устаревший подход к ведению баз данных в аграрной отрасли, передаeт корреспондент агентства Kazinform.
– Данные в Единой системе учёта сельского хозяйства и в информационной системе идентификации животных устарели. Некоторые процедуры до сих пор осуществляются в бумажном формате. В связи с этим, министерствам сельского хозяйства и цифрового развития поручено до конца года полностью цифровизировать все процессы, связанные с движением животных и продукции животноводства, — заявил он.
Глава Кабмина также поручил внедрить систему непрерывного мониторинга и интегрировать все базы данных в единую цифровую платформу.
Ранее министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что цифровизация позволит усилить контроль над животными и поможет повысить продуктивность и уровень биобезопасности.