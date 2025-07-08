До конца года все данные в животноводстве должны перейти в «цифру» — Олжас Бектенов

– Данные в Единой системе учёта сельского хозяйства и в информационной системе идентификации животных устарели. Некоторые процедуры до сих пор осуществляются в бумажном формате. В связи с этим, министерствам сельского хозяйства и цифрового развития поручено до конца года полностью цифровизировать все процессы, связанные с движением животных и продукции животноводства, — заявил он.

Глава Кабмина также поручил внедрить систему непрерывного мониторинга и интегрировать все базы данных в единую цифровую платформу.

Ранее министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что цифровизация позволит усилить контроль над животными и поможет повысить продуктивность и уровень биобезопасности.