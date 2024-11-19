До конца года казахстанцы будут обеспечены овощами местного производства - МСХ

Он напомнил, что несколько лет назад на рынке наблюдался резкий рост цен на картофель.

– Сейчас подобных проблем нет. Это стало возможным благодаря работе акиматов и Министерства сельского хозяйства, направленной на увеличение объемов производства картофеля в организованных хозяйствах. Такие хозяйства обеспечивают централизованные поставки продукции в города и крупные торговые сети. С овощами ситуация аналогичная. Урожай уже собран, и до нового года мы полностью обеспечены овощами собственного производства. Это касается основных групп, так называемого супового набора, включая картофель, – сказал вице-министр.

Азат Султанов также добавил, что основная проблема с поставками овощей возникает в межсезонье, однако благодаря предпринимаемым мерам рынок остается стабильным.

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