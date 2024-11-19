РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:13, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    До конца года казахстанцы будут обеспечены овощами местного производства - МСХ

    Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве рассказал о текущей ситуации с обеспечением рынка овощами собственного производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов, Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Он напомнил, что несколько лет назад на рынке наблюдался резкий рост цен на картофель.

    – Сейчас подобных проблем нет. Это стало возможным благодаря работе акиматов и Министерства сельского хозяйства, направленной на увеличение объемов производства картофеля в организованных хозяйствах. Такие хозяйства обеспечивают централизованные поставки продукции в города и крупные торговые сети. С овощами ситуация аналогичная. Урожай уже собран, и до нового года мы полностью обеспечены овощами собственного производства. Это касается основных групп, так называемого супового набора, включая картофель, – сказал вице-министр.

    Азат Султанов также добавил, что основная проблема с поставками овощей возникает в межсезонье, однако благодаря предпринимаемым мерам рынок остается стабильным.

    Ранее мы писали о том, что Казахстан имеет все шансы стать одной из ведущих сельскохозяйственных держав. Но что для этого нужно? На первом аграрном форуме Президент Касым-Жомарт Токаев поставил шесть ключевых задач для стимулирования продовольственного кластера. О перспективах и перипетиях сельского хозяйства нашей страны - в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform Владимира Курятова.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Сельхозпродукция Продукты Экономика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают