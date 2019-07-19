До конца месяца строительные бригады Кызылординской области завершат работы в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - На сегодня завершены ремонтные работы 145 домов, в 102 домах продолжаются восстановительные работы и в 6 домах начат ремонт, передает МИА «Казинформ».

На территории, выделенной Кызылординской области, расположено 14 улиц, 254 индивидуальных жилых дома, 5 социальных и 10 коммерческих объектов.

«Город Арысь был поделен между регионами на 17 участков, участок №6 закреплен за Кызылординской областью - это 254 дома, один из которых требовал полного восстановления, и 15 объектов. В ремонтных работах задействовано 20 строительных компаний нашей области, где трудятся 186 работников. До конца июля мы планируем завершить все работы», - сказал руководитель областного Управления строительства, архитектуры и градостроительства Мухамедиса Альсериков.

Напомним, что ранее аким области Куанышбек Искаков посетил г. Арысь, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

Кроме того, в период с 9 по 18 августа 150 детей из Арыси получат бесплатные путевки в Областной центр олимпиад и дополнительного образования Управления образования Кызылординской области. Для детей будут организованы тренинги, экскурсии, различные кружки.

Также более 2800 госслужащих, работники бюджетных и неправительственных организаций, предприятия, крестьянские хозяйства, предприниматели и меценаты Приаралья оказали финансовую поддержку.

К примеру, предприятие АО «Аралтуз» оказало материальную помощь пострадавшим жителям Арыси в размере однодневного фонда заработной платы всего предприятия из собственных средств. Вместе с тем поддержать инициативу руководства АО «Аралтуз» решили более 500 работников завода и дополнительно перечислили свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим жителям Арыси.

«Чрезвычайное происшествие в Арыси объединило всех казахстанцев. И мы также приняли решение поддержать наших соотечественников в этот трудный для всего нашего народа период», - сказал президент АО «Аралтуз» Айдынбек Тауасаров.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область проконтролировал ход восстановительных работ поврежденных жилых домов, объектов социального назначения, инженерных сетей в Арыси. В настоящее время в Арыси завершены строительные работы в 1544 частных домах, в 4683 ведутся ремонтные работы. Также идет строительство 126 частных домов и одного многоквартирного.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.