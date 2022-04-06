РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:20, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    До конца июня препараты имеются - Минздрав РК о возможном дефиците лекарств

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала возможность дефицита лекарств в стране из-за геополитической ситуации в мире и связанных с этим перебоев с поставками лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы полностью обеспечим. Сейчас особого дефицита нет, доллар, вы сами понимаете, падает, логистика работает, кроме, как я сказала 1,6% с Украины. Остальные работают, с задержкой на две недели - на месяц поставляют товары, но поставляют», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, на пленарном заседании палаты А. Гиният сообщила о закрытии договоров с украинскими поставщиками в связи с геополитической ситуацией и перебоями в работе заводов.

    «Геополитическая ситуация очень сложная. На всю потребность лекарственных препаратов и медизделий на этот год мы проводили конкурс в прошлом году и закупили почти 94% лекарственных препаратов. Поставлено 50% от всего объема препаратов в склады и хабы «СК-Фармации», и до конца июня препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины, от всего объема 1,6% или 25 наименований лекарственных препаратов поставлялось из Украины», - отметила министр.

    Теги:
    Здравоохранение Главная Минздрав РК Ажар Гиният
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!