До конца июня препараты имеются - Минздрав РК о возможном дефиците лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала возможность дефицита лекарств в стране из-за геополитической ситуации в мире и связанных с этим перебоев с поставками лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы полностью обеспечим. Сейчас особого дефицита нет, доллар, вы сами понимаете, падает, логистика работает, кроме, как я сказала 1,6% с Украины. Остальные работают, с задержкой на две недели - на месяц поставляют товары, но поставляют», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса.

Напомним, на пленарном заседании палаты А. Гиният сообщила о закрытии договоров с украинскими поставщиками в связи с геополитической ситуацией и перебоями в работе заводов.

«Геополитическая ситуация очень сложная. На всю потребность лекарственных препаратов и медизделий на этот год мы проводили конкурс в прошлом году и закупили почти 94% лекарственных препаратов. Поставлено 50% от всего объема препаратов в склады и хабы «СК-Фармации», и до конца июня препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины, от всего объема 1,6% или 25 наименований лекарственных препаратов поставлялось из Украины», - отметила министр.