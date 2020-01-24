До конца года мы должны сделать качественный шаг вперед в реформе госуправления – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года мы должны сделать качественный шаг вперед в реформе государственного управления. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо определить задачи, полномочия, численность государственных органов. Госуправление - это аппарат, то есть люди, с которых государство будет спрашивать за успех и неудачу. Здесь потребуется серьезная реформа, которая утвердит принципы меритократии, внедрит корпоративное управление в государственных организациях, усилит профессиональные компетенции госслужащих и другие вопросы. До конца года мы должны сделать качественный шаг вперед в реформе государственного управления», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в этом направлении на сегодня сделан первый шаг - создан Президентский кадровый резерв.

«Но этого не достаточно – 300 человек из почти 100 тысяч государственных служащих. Кстати, я просил бы руководителей госорганов, акимов обратить внимание на резервистов, которые вошли в Президентский список. Там есть интересные молодые люди, которые вполне могли бы пригодиться на госслужбе», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.