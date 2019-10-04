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До конца года будет разработана Концепция празднования 30-летия Независимости Казахстана
4 Октября 2019 11:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создается Государственная комиссия по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-правовую систему «Әділет».
В Указе Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года № 176 говорится: «Создать Государственную комиссию по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан (далее - Государственная комиссия)».
К Указу прилагаются Положение о Государственной комиссии и Состав государственной комиссии.
Согласно Указу Главы государства, Государственная комиссия должна до 25 декабря 2019 года разработать Концепцию празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и до 29 февраля 2020 года разработать и утвердить План мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. Контроль за исполнение Указа возложен на Администрацию Президента.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Дата, День Независимости ,
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