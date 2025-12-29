До какого числа можно подать заявление на январское ЕНТ

— Напоминаем, что прием заявлений на январское ЕНТ завершается 30 декабря в 23:59. После указанного времени изменение пункта, даты и времени тестирования будет невозможно, — говорится в сообщении.

Изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования.

Просим вас быть максимально внимательными при подаче заявления, обратились к казахстанцам в ведомстве.

