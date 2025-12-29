14:16, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
До какого числа можно подать заявление на январское ЕНТ
Национальный центр тестирования Казахстана обратился с важным заявлением к участникам Единого национального тестирования (ЕНТ), передает агентство Kazinform.
— Напоминаем, что прием заявлений на январское ЕНТ завершается 30 декабря в 23:59. После указанного времени изменение пункта, даты и времени тестирования будет невозможно, — говорится в сообщении.
Изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования.
Просим вас быть максимально внимательными при подаче заявления, обратились к казахстанцам в ведомстве.
