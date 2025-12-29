РУ
    14:16, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    До какого числа можно подать заявление на январское ЕНТ

    Национальный центр тестирования Казахстана обратился с важным заявлением к участникам Единого национального тестирования (ЕНТ), передает агентство Kazinform.

    тестирование, ЕНТ
    Фото: Министерство науки и высшего образования.

    — Напоминаем, что прием заявлений на январское ЕНТ завершается 30 декабря в 23:59. После указанного времени изменение пункта, даты и времени тестирования будет невозможно, — говорится в сообщении.

    Изменения в выборе профильных предметов и языка тестирования допускаются не позднее чем за 24 часа до начала тестирования.

    Просим вас быть максимально внимательными при подаче заявления, обратились к казахстанцам в ведомстве.

    Сколько надо набрать на ЕНТ в 2026 году, чтобы сдать, читайте здесь.

    Теги:
    ЕНТ Вузы Образование школа
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
