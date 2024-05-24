До Актобе теперь на «Тальго»: какие скоростные вагоны отправятся на запад
Возобновят ли движение поездов «Тальго» из Астаны на запад страны – Актобе и Уральск сообщили в нацкомпании «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент агентства Kazinform.
Сейчас национальный перевозчик ведет активную подготовку подвижного состава к летним перевозкам. С февраля этого года был отменен курсировавший ранее поезд «Тальго» из Астаны до Актобе, Уральска по маршруту Алматы-2 — Уральск. Эта новость вызвала возмущение жителей западных регионов. Как оказалось, маршрут был убыточным.
— Учитывая экономическую нецелесообразность и убыточность коммерческого поезда 51/52 Алматы-2-Уральск с вагонами «Тальго», принято решение об его отмене с 28 февраля 2024 года. Высвободившийся состав направлен для организации поезда 105/106 Алматы-Петропавловск. Ранее данный маршрут не обеспечивался поездом с вагонами «Тальго». В связи с использованием в перевозочном процессе всех составов с вагонами «Тальго», возобновление курсирования поезда 51/52 Алматы-2 — Уральск не представляется возможным, — сообщили в нацкомпании, отвечая на запрос корреспондента агентства.
Вместе с тем, с 10 июня принято решение о продление маршрута следования скорого поезда «Тальго» 81/82 Астана — Костанай до станции Актобе. Маршрут включает остановки на основных станциях:
- Астана;
- Атбасар;
- Есиль;
- Кушмурун;
- Тобол;
- Костанай;
- Хромтау;
- Айтеке би;
- Никельтау;
- Актобе.
Также уточняется, что в данный момент из Астаны до Уральска курсирует прямой поезд 57/58 Астана — Уральск. Для жителей Атырау — поезд 047Ц с сообщением Астана — Атырау.
Всего по Казахстану курсируют 15 скорых поездов «Тальго» — 1-международный, 14 внутригосударственных по маршрутам:
- ½ Алматы-2 — Ташкент — через день;
- 4/3 Нур-Султан НЖ — Алматы-2 — ежедневно;
- 10/9 Нур-Султан-1 — Алматы-2 — ежедневно;
- 11/12 Алматы-2 — Шымкент — ежедневно;
- 25/26 Алматы-2 — Шымкент — ежедневно;
- 27/28 Алматы-2 –Уральск — через день;
- 31/32 Алматы-2 — Павлодар — ежедневно;
- 41/42 Алматы-2 — Атырау — через день;
- 66/65 Нур-Султан НЖ — Жезказган — через день;
- 105/106 Алматы-2 — Петропавловск — 1 раз в 4 дня;
- 67/68 Нур-Султан НЖ — Оскемен-1 — ежедневно;
- 71/72 Нур-Султан Нурлы жол — Шымкент (коммерческий) — ежедневно;
- 73/74Алматы-2 — Жезказган — через день;
- 81/82 Нур-Султан НЖ — Костанай — через день;
- 86/85 Нур-Султан НЖ — Шымкент — ежедневно.
Ранее сообщалось, что в начале 2024 года стоимость билетов на ж/д перевозки выросли на 7%. Как отметили в АО «Пассажирские перевозки», большего повышения в этом году ждать не стоит.
Также в настоящее время ведется работа по обновлению парка. До 2030 года запланировано обновить до 90% вагонов.