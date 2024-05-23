Обновить до 90% вагонов планирует АО «Пассажирские перевозки»

В парке АО «Пассажирские перевозки» насчитывается 2 157 вагонов, почти треть из них — старше 20 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова, за последние 10 лет компании удалось обновить 50% парка вагонов. Сейчас порядка 900 вагонов не старше 10 лет. Однако около 600 вагонов — старше 20 лет, это примерно 32% от всего парка.

Он отметил, что в этих 600 вагонах нет кондиционеров, они старого образца, поэтому компания ведет работу по обновлению парка.

— Планы — до 2030 года эту работу продолжать и довести это обновление до 90%, — заявил Ж. Тайжанов на брифинге по итогам деятельности АО «Пассажирские перевозки».

Спикер напомнил, что в 2023 году компания заключила контракты на поставку 150 вагонов, из них 138 уже поставлены. В этом году АО «Пассажирские перевозки» заключили соглашение на поставку дополнительных 157 вагонов.

— Если брать западный регион, мы обновили парк практически на 85%. Возьмем маршрут Павлодар — Туркестан и Павлодар — Кызылорда. Там четыре состава мы обновили, там ходят новые вагоны, — сообщил глава АО «Пассажирские перевозки».

Он добавил, что в 2023 году компания анонсировала заключение контракта со швейцарской компанией Stadler Bussnang AG на поставку и производство в Казахстане 537 вагонов. Первые из них будут готовы в декабре 2025 года. Поставки завершатся в 2029 году.