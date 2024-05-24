Насколько изменились цены на ж/д билеты в Казахстане

Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов прокомментировал стоимость билетов на ж/д перевозки в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в начале 2024 года ценники выросли на 7%, большего повышения в этом году ждать не стоит.

- Как вы знаете, цены на билеты у нас регулирует уполномоченный орган. И повышение цены у нас идет ежегодно. В этом году оно было в начале года. Повышение было на 7%. Мы сами менять цены не можем, за исключением коммерческих поездов. На сегодняшний день таких осталось два. По всем остальным - цены на билеты сохраняются, – заявил Жанибек Тайжанов на брифинге по итогам деятельности АО «Пассажирские перевозки».

Ранее председатель правления АО «НК «Қазақстан темiр жолы» Нурлан Сауранбаев сообщил, что компания закупает дизель по 350 тенге за литр. А в тарифе на эти цели заложено только 250 тенге.



