До 75% снизился износ теплосетей Степногорска

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны, основной целью поездки министра в Степногорск стало ознакомление с ходом подготовки энергокомплекса региона к отопительному сезону 2025–2026 годов.

Ерлан Аккенженов осмотрел вместе с представителями акимата Степногорскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтных работ котлоагрегатов № 2 и № 5. Капитальный ремонт этих двух ключевых котлоагрегатов осуществляет частный инвестор в рамках государственно-частного партнерства. Его собственная программа модернизации включает также обновление всего турбинного и вспомогательного оборудования.

На совещании по вопросам модернизации энергосистемы Степногорска руководство области и предприятий доложило о текущем статусе проектов и планах на следующий этап. Как было отмечено, принятые меры уже дали положительный эффект. По итогам прошлого года износ теплосетей снизился с 81% до 75%.

Фото: Министерство энергетики РК

Как поделились в минэнерго, план по повышению надежности теплоснабжения предусматривает двухуровневый подход. В краткосрочной перспективе за счет правительственного резерва будет отремонтировано 6,3 км наиболее изношенных участков тепломагистрали. Одновременно стартует реализация стратегического проекта в рамках Национального плана — полная реконструкция основной теплотрассы «ТЭЦ–Город» протяженностью 9,5 км.

— Надежность теплоснабжения напрямую влияет на качество жизни людей. Наша общая задача — обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона, но мы должны смотреть и дальше: модернизация, обновление оборудования и повышение эффективности — это инвестиции в устойчивое будущее региона, — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Подводя итоги совещания, министр поручил акимату и руководству ТЭЦ обеспечить строгий контроль за соблюдением сроков всех ремонтных работ, а также подчеркнул персональную ответственность руководителей за качественную подготовку к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что на Петропавловской ТЭЦ-2 пробно запустили новую дымовую трубу.