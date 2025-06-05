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    21:12, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    На Петропавловской ТЭЦ-2 пробно запустили новую дымовую трубу

    В Петропавловске завершено строительство новой дымовой трубы на ТЭЦ-2, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Петропавловская ТЭЦ-2
    Фото: АО Севказэнерго

    По данным пресс-службы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», сегодня на ТЭЦ-2 успешно проведен опытно-промышленный запуск дымовой трубы №1. Основная цель испытаний — измерение технических характеристик и настройка автоматизированной системы мониторинга дымовых газов.

    — В рамках проекта планируем завершить работы по переключению оборудования и нанесению маркировочной окраски, после чего введем дымовую трубу в промышленную эксплуатацию, — сообщил директор Петропавловской ТЭЦ-2 Дмитрий Захаров.

    По словам специалистов, бетонирование ствола трубы началось 5 августа прошлого года, строительство было завершено в рекордные сроки — за 73 дня. Смонтированы защитный колпак, ходовая лестница, светофорные площадки, балконы, наружное освещение, молниезащита. Высота трубы — 180 метров, что на 30 метров выше ранее действующих дымовых труб №2 и №3.

    В марте этого года работы на объекте активизировались: нанесли антикоррозийную защиту внутри ствола, а также переключили магистральный газоход с 1 по 4 котлоагрегаты. Кроме того, установили автоматизированную систему мониторинга выбросов в окружающую среду.

     

    Теги:
    Петропавловск ТЭЦ Энергетика
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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