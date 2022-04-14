До 661 млн тенге возмещает государство бизнесу при строительстве кожевенных предприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 868 млн тенге составляет максимальная сумма возмещения затрат при строительстве для предприятий по переработке шерсти. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правилами субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, предусмотрено возмещение затрат при строительстве новых и модернизации действующих предприятий кожевенных и шерстомоечных предприятий по первичной переработке шкур и шерсти. Максимальная сумма возмещения затрат при строительстве для предприятий по переработке шерсти составляет 868 млн тенге, при расширении – 430 млн тенге. Для кожевенных предприятий данные суммы составляют 661 млн тенге, при расширении – 300 млн тенге», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, предложения по внесению изменений в указанные правила субсидирования в части возмещения расходов, при инвестиционных вложениях на предприятия глубокой переработки шерсти и кожи в целом поддерживаются.

«Вопросы субсидирования глубокой переработки кожи и шерсти, а также увеличения доли возмещения инвестиционных вложений и снижения требований по минимальному уровню производственных мощностей будут рассмотрены в рамках заседаний рабочей группы по повышению эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса», - пообещал Премьер.

Напомним, в Сенате был озвучен ряд предложений для улучшения ситуации. В их числе предоставление Министерству сельского хозяйства полномочий по включению в существующие программы государственной поддержки агропромышленного комплекса проектов по глубокой переработке шкур и шерсти. Он затронул и вопросы субсидирования проектов в данной сфере и о создании во всех регионах страны сервисно-заготовительных пунктов по приемке шкур и шерсти в целях организации централизованной системы закупа шерсти у овцеводческих хозяйств и населения.