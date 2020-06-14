До 40 сортов помидоров выращивает туркестанский аграрий

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Биртилекском сельском округе Келесского района Туркестанской области крестьянское хозяйство «Нуржан» с 2011 года занимается тепличным комплексом. В нем выращивают 40 различных сортов помидоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В частности, здесь есть помидоры 10 видов сорта «Черри», 23 вида больших красных помидоров, 12 видов розового сорта. В настоящее время управляющий делами крестьянского хозяйства Нуржан Омаров посадил помидоры на площади 4,5 гектара и ежедневно получает около 15 тонн продукции. Так крестьяне в течение 6 месяцев собирают свой богатый урожай. Продукция поставляется на отечественный рынок.

Кроме того, в тепличном комплексе произрастают 2 вида баклажанов, огурцы, клубника. Общая площадь крестьянского хозяйства - 11 га. Площадь теплицы - 5,6 га. На сегодня здесь трудятся 10 человек постоянно, 35 работников заняты по сезону. Особенностью комплекса является обеспечение населения овощами и различными саженцами с применением передовых технологий. Стоит отметить, что данное крестьянское хозяйство занимается производством необходимого оборудования для тепличного комплекса.

В свою очередь в селе Ащыколь Жамбылского сельского округа производственный кооператив «Жамбыл» на площади 80 га посадил сочные арбузы. Количество высаженных саженцев - 800 тысяч. С каждого ожидается до 3,5-4 кг продукции. Объем сельхозурожая - 2,8 тыс. тонн. Продукция кооператива отправляется на отечественный рынок и в Россию. Здесь постоянно трудятся пять человек и 60 работников сезонно.

Кроме того, в Келесском районе активно ведутся работы по увеличению орошаемых земель. Большинство каналов и сбросов на территории региона распространяются на реку Келес.

В прошлом году проведены работы по текущему ремонту и механической очистке 28 каналов общей протяженностью 120 км и 10 дренажных систем. В этом же эти работы продолжаются, чтобы удовлетворить спрос дехкан региона. Проведены работы по механической очистке и текущему ремонту 13 каналов общей протяженностью 68,6 км. До конца года в соответствии с планом будут проведены работы по очистке 24 каналов протяженностью 117,6 км и дренажных колодцев.