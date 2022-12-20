До 3,6 млрд тенге увеличится финансирование жилищной программы «Алатау жастары»

20 Декабря 2022, 12:32

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В этом году впервые в Алматинской области была запущена жилищная программа поддержки молодежи «Алатау жастары». На приобретение 60 квартир без первоначального взноса было выделено 600 млн тенге по линии Отбасы банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для участия в новом проекте поступило 1374 заявки. Это очень значительный показатель. В этой связи финансирование программы «Алатау жастары» в следующем году увеличено до 3,6 млрд тенге. Этих средств хватит на приобретение 200 квартир», - сказал аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе вручения молодежной премии «Заңғар».

Ранее сообщалось, что акимат Алматинской области совместно с «Отбасы банком» запускает новую жилищную программу «Алатау жастары». Проект даст возможность жителям региона в возрасте до 35 лет получить льготные займы для приобретения собственного жилья.

Прием заявок для участия в новой жилищной программе стартовала 1 ноября. После завершения приема заявок специальная комиссия от акимата отберет участников программы согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, профессия и сфера деятельности. Всего на программу выделено 600 млн тенге, при этом максимальная сумма займа на одного человека составляет 10 млн тенге.