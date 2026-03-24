    21:08, 23 Март 2026 | GMT +5

    До +28 градусов потеплеет в ближайшие дни на юге Казахстана

    Прогноз погоды по Казахстану на 24–26 марта 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Весна Көктем
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    На западе, юге, юго-востоке страны, также в отдельные дни на севере и востоке республики прохождение атмосферных фронтальных разделов обусловит неустойчивый характер погоды.

    Ожидаются осадки (в виде дождя и снега), в горных районах юго-востока временами прогнозируются сильные осадки, в дневные часы на западе, юге страны — гроза, пыльная буря, усиление ветра. По республике прогнозируется туман, на севере, востоке, в центре сохраняются гололедные явления.

    Температура воздуха днем на западе страны повысится до 13-23 тепла, на севере, востоке — до 9-14 тепла, в центре республики — до 10-22 тепла, на юге — до 18-28 тепла, на юго-востоке — до 12-22 тепла.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана и Астане на 24 марта.

