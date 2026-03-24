    19:35, 23 Март 2026 | GMT +5

    Туман, дожди и грозы: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана и Астане на 24 марта, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    п
    Фото: freepik

    В Астане ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

    В Алматы ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с.

    В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На севере, юге, в центре области Абай ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

    На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15 м/с.

    На западе, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

    На западе, юге Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, ночью в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег), днем сильный дождь, гроза. Ночью на юге, в горных районах области туман. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке, в горных, предгорных районах области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

    Ночью на юге, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, ночью в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

    Ночью в горных районах области Жетысу ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

    На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

    Днем в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем в центре области 15-20 м/с.

    На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

    На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

    Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, в центре, горных и предгорных районах области 15-20 м/с. 

    На севере, востоке области Улытау ожидается туман.

    Гульжан Тасмаганбетова
