До 15 увеличилось число заболевших сибирской язвой в Акмолинской области

ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву: в Жаркаинском (13 человек) и Есильском (2 человека) районах. Все заболевшие являются работниками ТОО «Ушкарасу», расположенного в селе Ушкарасу Жаркаинского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных.

По состоянию на 4 сентября все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ города Есиля Есильского района Акмолинской области с диагнозом «сибирская язва». Из них 15 с подтвержденным диагнозом сибирской язвы (10 - с лабораторно подтвержденными, 5 - с клиническими). Состояние больных средней степени тяжести, получают соответствующее лечение. Выявлено 35 контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением», - сообщили в Минздраве.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы в 16 из 21 пробы мяса обнаружено ДНК сибирской язвы.

Во всех обследованных очагах проведена заключительная дезинфекция.

Создан штаб под руководством заместителя акима области. Решением штаба с 31 августа объявлен карантин на территории села Ушкарасу.

Введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Уничтожено путем сжигания 536 кг мяса. Мясо за пределы региона не вывезено. Ведется работа по ликвидации очага заражения.

Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы продолжаются. Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, на территории села Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области зафиксирована вспышка сибирской язвы. У 12 человек была выявлена сибирская язва.

О профилактике сибирской язвы напомнили в министерстве.

«Заражение людей в основном происходит при контакте с больными животными, крайне редко – при контакте с зараженной почвой. От человека человеку заболевание сибирской язвой не передается. Основным источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы). Возбудитель сибирской язвы проникает в организм человека, в основном, через повреждённую кожу, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Инкубационный период (время от момента заражения до появления симптомов заболевания) составляет от 2 до 14 суток.

Профилактические меры:

Приобретать мясо и мясную продукцию только в местах санкционированной торговли (официальных рынках, магазинах, торговых центрах), где осуществляется контроль за безопасностью и качеством продукции; Не приобретать мясо и мясные продукты у случайных лиц.

При приготовлении пищи не пробовать на вкус сырые и в ходе приготовления мясные продукты (например, фарш), тщательно проваривать и прожаривать мясо и мясные продукты.

Убой животных проводить только после предварительного ветеринарного осмотра.

Проводить профилактическую вакцинацию домашних животных против сибирской язвы.

Если после контакта (уход, убой, разделка и др.) с больными животными появились высокая температура, покраснения кожи, язвы необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию. Самолечение недопустимо, так как может привести к развитию осложненных форм и повышает риск смертельного исхода», - добавили в пресс-службе.