До 15 июня намерены завершить посевную в Павлодарской области

В этом году посевные площади в Павлодарской области составят 1,7 миллиона гектаров. Прироста в 20 тысяч гектаров добились за счет увеличения посевов масличных и кормовых культур, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодня семенами область обеспечена полностью - в объеме 175 тысяч тонн. Отгрузка удешевленного дизтоплива идет по графику, приобретены 27 тысяч тонн минеральных удобрений.

Как проинформировали в областном акимате, в этом году павлодарские фермеры получат серьезную поддержку в виде льготных кредитов и субсидий.

- В рамках увеличения объема льготного кредитования на ВПР впервые из бюджета области выделены 7,2 миллиарда тенге. По программе форвардного закупа через АО «НК «Продкорпорация» приняты и рассмотрены 15 заявок на 799,2 миллиона тенге. В рамках программы «Кен-дала» профинансированы 113 сельхозтоваропроизводителей на 2,8 миллиарда тенге. В целом прогнозируемая к выдаче сумма кредитов составляет более 4 миллиардов тенге, - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Чтобы решить вопрос с получением удобрений и их доступностью для фермеров, внедрен новый механизм авансового субсидирования, который предусматривает увеличенный 60%-й норматив субсидирования для отечественных удобрений. Также с отечественными производителями обсудили возможность рассрочки.

Еще одна новая мера поддержки начнет действовать уже во время уборочной компании. Дело в том, что с 15 мая в Казахстане внесли изменения в Правила распределения дизтоплива. Теперь норматив вместо 15 литров на гектар будет составлять в среднем 17-18 литров. И, если раньше по линии Аграрной кредитной корпорации выделялось только 140 миллиардов тенге, в этом году объем льготного финансирования составит 580 миллиардов, из которых 400 – дополнительный объем заемных средств. Казахстанские аграрии смогут получить средства под 5% годовых.

Напомним, прошлый год для павлодарских фермеров выдался откровенно сложным. Засушливое и жаркое лето привело к тому, что крестьянские хозяйства лишились части урожая. Прогнозы на этот год более позитивные.